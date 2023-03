Na pracovnom pohovore len v MASKE: Ak by ste poznali DÔVOD, túžili by ste po nej tiež! VIDEO

Každá firma má svoje pravidlá a podmienky, ktoré uplatňuje počas pracovných pohovorov. Istá čínska logistická spoločnosť vyzvala potenciálnych uchádzačov o prácu, aby si pred pohovorom nasadili celotvárové masky.

Show Talent Not Face, job Candidates Were Made To Wear Masks

CHENGDU: To emphasize pure ability rather than appearance, a Chinese companyhttps://t.co/ec1GZWwgz4 pic.twitter.com/tTzOGNLCxc