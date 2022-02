57 Galéria Zdroj: TASR/Jana Ďurašková Na Slovensku pracuje takmer 20-tisíc Ukrajincov: Čo by znamenal ich odchod či príliv utečencov? Čo by sa stalo, keby z našej krajiny odišli pracujúci Ukrajinci? A, naopak, čo bude pre slovenskú ekonomiku a zdravotníctvo znamenať príliv utečencov z Ukrajiny? 26. február 2022 red . Zo Slovenska

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil vo štvrtok (24. 2.) na území Ukrajiny všeobecnú mobilizáciu, ktorá bude v platnosti 90 dní.

Pre Ukrajincov pracujúcich na Slovensku to znamená, že ak dostanú povolávacie rozkazy, budú sa musieť vrátiť domov a brániť vlasť. Pre Ukrajincov, ktorí sa ešte stále nachádzajú vo svojej domovine, to zase znamená, že nemôžu opustiť krajinu.

Ukrajinská štátna pohraničná stráž na Facebooku predtým informovala, že z dôvodu zavedenia stanného práva nemôžu krajinu dočasne opustiť určité skupiny obyvateľstva. „Týka sa to najmä občanov mužského pohlavia vo veku od 18 do 60 rokov, ktorí majú zakázané opustiť Ukrajinu,“ uvádza v statuse.

Ukrajinci pracujúci na Slovensku

Čo by sa stalo, keby z našej krajiny odišli pracujúci Ukrajinci? A, naopak, čo bude pre slovenskú ekonomiku a zdravotníctvo znamenať očakávaný príliv utečencov z Ukrajiny?

Ukrajinci sú najpočetnejšou skupinou cudzincov pracujúcich na Slovensku. Podľa dostupných štatistík Inštitútu sociálnej politiky ich pracovalo k januáru 2022 na Slovensku zhruba 18 870.

Najviac, približne 8 900 z nich, je zamestnaných vo výrobe ako operátori a montéri strojov a zariadení, pričom celkovo mužov je v tejto skupine približne 7 400.

Podľa štatistík Úradu cudzineckej a hraničnej polície pôsobilo na Slovensku k 31. decembru 2021 celkovo 56 480 štátnych príslušníkov Ukrajiny, 49 131 malo prechodný, 7 346 trvalý a traja tolerovaný pobyt. Je to približne polovica všetkých cudzích štátnych príslušníkov z tzv. tretích krajín s legálnym pobytom na Slovensku.

Očakávané scenáre

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) logicky predpokladá pre situáciu na Ukrajine zvýšený počet žiadateľov o poskytnutie dočasného útočiska, prípadne o udelenie azylu na území Slovenska zo strany občanov Ukrajiny.

„Tento status im umožní zjednodušenie zamestnávania bez potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré inak zákon o zamestnanosti pre osoby z tretích krajín vyžaduje. Odhadujeme, že počet žiadateľov o zamestnanie z Ukrajiny narastie aj kvôli uvoľneniu pravidiel pre vstup na slovenský trh práce pre občanov tretích krajín od 1. apríla. Ide o zjednodušené získanie národných víz pre vybrané kvalifikácie,“ uviedol pre Dnes24.sk Tlačový odbor MPSVR SR.

Výrazný výpadok zamestnancov a problémy s tým spojené, ako sa začína diať u našich českých susedov, ale neočakáva.

„Daný vývoj môže, paradoxne, prispieť zvýšeným záujmom zo strany občanov v niektorých nedostatkových odvetviach slovenskej ekonomiky,“ dodalo tlačové oddelenie.

Rozhýbu sa ľady?

Podobné očakávania má aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), ktorá dokonca dúfa, že situácia na Ukrajine by mohla rozhýbať ľady byrokracie na slovenskom pracovnom trhu.

„Zjednodušenie uznávania napríklad zdravotníckych kvalifikácií u personálu z tretích krajín – najmä lekárov a sestier, ale aj iných kľúčových profesií, o ktoré bojujeme už roky, by konečne mohlo byť uvedené do života,“ uviedla pre Dnes24.sk tlačová hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.

„Teraz už nejde len o politický charakter nezáujmu niektorých predstaviteľov sektora, ale aj o humanitárnu pomoc pre vysokokvalifi­kovaných pracovníkov, ktorí nám navyše chýbajú. Sme presvedčení, že ak nezareagujeme my, urobia tak iné krajiny,“ dodala Filová.

V súvislosti s možným odchodom Ukrajincov vyjadrila obavy o udržanie zdravotnej starostlivosti, či iných služieb.

Lekári už odchádzajú narukovať

Podľa Slovenskej komory lekárov (SLK) je na Slovensku aktuálne 533 lekárov a 28 sestier z Ukrajiny. „Ak by došlo k odvolaniu akéhokoľvek počtu zdravotníkov na základe, napríklad povolávacieho rozkazu z Ukrajiny, znamenalo by to, samozrejme, komplikáciu pre príslušné nemocnice, ktoré zahraničných zamestnancov zamestnávajú,“ uviedol Tlačový odbor Ministerstva zdravotníctva SR pre portál pluska.sk.

Ako uviedla Alona Kurotová z Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku (MALnS), minimálne desať z ukrajinských lekárov pôsobiacich na Slovensku sa už muselo pre konflikt na Ukrajine vrátiť domov a nastúpiť do vojenskej služby. Ide o lekárov Záchrannej služby Košice. „Pravdepodobne sa to bude týkať viacerých, ak sú stále občanmi Ukrajiny,“ doplnila Kurotová.

Ministerstvo zdravotníctva SR situáciu s lekármi aktuálne podľa svojej hovorkyne Zuzany Eliášovej komplexne preveruje. Stanovisko by malo poskytnúť v pondelok 28. februára.

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku tiež upozornila, že na asociáciu sa obracajú aj zdravotníci nachádzajúci sa na Ukrajine, Rusku aj Bielorusku. „Preto žiadame úrady, aby zabezpečili možnosť vstupu zdravotníkov bez biometrických pasov a udelených víz z území vízových štátov, ako napríklad Rusko alebo Bielorusko,“ spresnila.

Žiadosti od Ukrajincov už prichádzajú

Pracovníci Migračného informačného centra Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR už prijímajú vo zvýšenej miere žiadosti o konzultáciu zo strany občanov Ukrajiny. Potvrdila to vedúca úradu IOM v Bratislave Zuzana Vatráľová.

„Žiadosti prichádzajú jednak od Ukrajincov, ktorí žijú a pôsobia na Slovensku, tí sa pýtajú, akým spôsobom môžu dostať na Slovensko svojich blízkych,“ informovala. „Migračné informačné centrum však kontaktujú aj priamo ľudia z Ukrajiny, ktorí chcú vedieť, za akých podmienok môžu prísť a zostať na Slovensku,“ dodala.

„Na Slovensku sme len v minulom roku zamestnávali viac ako 50-tisíc zamestnancov z Ukrajiny – v týchto ťažkých časoch myslíme na nich a ich rodiny a sme pripravení im poskytnúť pomoc v maximálnej možnej miere,“ uviedla Republiková únia zamestnávateľov.

Tisíce Ukrajincov sú už na Slovensku

Od stredy (23. 2.) do piatkového poludnia prekročilo slovensko-ukrajinské hranice približne 7 490 občanov Ukrajiny. Pred vypuknutím konfliktu bol zvyčajný počet vstupov na SR z Ukrajiny priemerne 1 400 ľudí za deň. Väčšina prichádzajúcich po vybavení cestuje ďalej na Slovensko alebo do iných krajín Európskej únie.

„Osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom, umožňujeme krátkodobý pobyt do 90 dní. Tieto osoby však majú možnosť pri vstupe na územie SR alebo aj neskôr požiadať o medzinárodnú ochranu a po schválení zmeny zákona o azyle a rozhodnutia vlády SR budú môcť požiadať tiež o dočasné útočisko,“ vysvetlil Tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR na Facebooku.

V prípade udelenia medzinárodnej ochrany, teda azylu alebo doplnkovej ochrany, prípadne dočasného útočiska, sa ich status zmení a obmedzenie 90 dní nebude platiť. Ukrajinci sa budú môcť v SR zamestnať hneď po udelení dočasného útočiska.

Zvažujú návrat, aby pomohli

Viacerí ukrajinskí lekári a zdravotníci, ktorí žijú a pracujú na Slovensku, zvažujú návrat na Ukrajinu, aby pomohli pri zachraňovaní v zasiahnutých oblastiach, tvrdí Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS).

„Aj naši členovia žijú momentálne v informačnom chaose, snažia sa v prvom rade dostať svojich blízkych do bezpečia. Sú vďační za podporu Slovenska a za ponúkanú pomoc. Viacero z nich zvažuje návrat na Ukrajinu, aby pomohli čeliť následkom na zdraví a životoch svojich krajanov,“ uviedla Alona Kurotová z asociácie.

Dodala, že viacerí z členov asociácie pochádzajú z miest, ktoré už čelia bombardovaniu.

Aj Dopravný podnik Bratislava, prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste, zamestnáva v súčasnosti 102 Ukrajincov. Mestský dopravca sa pripravuje aj na scenár, že ukrajinskí vodiči odídu späť do svojej vlasti. „Situáciu pravidelne vyhodnocujeme a zaoberáme sa krízovými scenármi v prípade možného výpadku vodičov z Ukrajiny,“ povedal hovorca DPB Martin Chlebovec.

Výpadok pracovníkov v Česku

Rusko-ukrajinský konflikt začína zasahovať aj český priemysel. Ukrajinskí pracovníci nemôžu pre vyhlásenú mobilizáciu opustiť krajinu. Navyše, niektorí z nich, ktorí v Česku už pracujú, dostali povolávací rozkaz s okamžitou platnosťou.

Pritom zhruba každý 20. zamestnanec v Česku pochádza z Ukrajiny. Informoval o tom server e15.cz.

V Českej republike momentálne pracuje okolo 200-tisíc ľudí z Ukrajiny, väčšinou muži. Výpadok ukrajinských pracovníkov bude pre české firmy nepochybne veľký problém, domnieva sa hovorca českej Hospodárskej komory Miroslav Beneš. „Zvlášť niektoré odvetvia, ako služby, ubytovanie a stavebníctvo, sa bez zahraničných zamestnancov, najmä z Ukrajiny, nezaobídu,“ povedal Beneš.

Šéfka Zásilkovne Simona Kijonková oznámila, že časť ukrajinských pracovníkov, ktorí vo firme pracujú, dostali povolávací rozkaz. „Od cudzineckej polície máme predbežné informácie, že v prípade neopustenia republiky by išlo o trestný čin,“ píše vo vyjadrení na sociálnej sieti LinkedIn.

Len za minulý rok Hospodárska komora spracovala zhruba 4 500 žiadostí na viac než 21-tisíc pracovníkov z Ukrajiny, čo hovorí o rozsahu závislosti českých firiem na zahraničnej pracovnej sile.

Foto: Ľudia čakajúci na svojich príbuzných a známych z Ukrajiny na slovenskej strane hraničného priechodu pre peších v obci Veľké Slemence, okres Michalovce.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR