23. apríl 2022 Magazín NAJ fakty o Slovensku: Ako ďaleko je južný pól a kde klesla teplota pod - 41,0 °C? Zemepis nemusí byť nuda. Presvedčí vás o tom aj výber tých najväčších zaujímavostí o Slovensku, ktoré by ste mali poznať.

V piatok 22. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme. História sviatku siaha už do roku 1969, pričom prvá oficiálna oslava prebehla v roku 1970. Ekologicky orientovaný sviatok začala od roku 1971 sláviť aj OSN a o 19 rokov neskôr sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta, čím sa 22. apríl oficiálne stal Medzinárodným dňom Zeme.

Pri tejto príležitosti sa pozrieme na tie najväčšie zemepisné a prírodné zaujímavosti, ktorými sa môže pochváliť Slovensko.

Ako ďaleko je more?

Slovensko je so svojou rozlohou niečo málo vyše 49-tisíc kilometrov štvorcových 27. krajinou Európy a v celosvetovom meradle mu patrí 126. miesto. Najdlhšiu hranicu má s Maďarskom (654,8 kilometra) a najkrajšiu s Ukrajinou (97,8 kilometra).

Pokiaľ by sme sa chceli dostať čo najrýchlejšie k moru, z Bratislavy by sme museli zamieriť k Rijeke pri Jadranskom mori a preleteli by sme 361 kilometrov. Táto vzdialenosť je nič v porovnaní s najkrajšou vzdušnou vzdialenosťou k severnému pólu. Tá predstavuje 4 370 kilometrov. A koľko je od nás k pólu južnému? Neuveriteľných 15 200 kilometrov!

To NAJ zo Slovenska

Najdlhšou riekou na Slovensku je Váh so svojimi 403 kilometrami. Druhé miesto patrí Hronu (298 km), tretie Ipľu (232 km). Našou najširšou a najvodnatejšou riekou je Dunaj. Najvyšším bodom, ktorý na Slovensku máme, je Gerlachovský štít (2 654,4 m n. m.). Jeho opakom je zníženina pri rieke Bodrog neďaleko obce Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.). Najvýchodnejšou obcou Slovenska je Nová Sedlica, najzápadnejšou Záhorská Ves, najsevernejšou Oravská Polhora a najjužnejšou Patince. Slovensko má najväčší riečny ostrov v Európe. Reč je o Žitnom ostrove s rozlohou 1 900 km², ktorý je aj najväčšou zásobárňou podzemnej pitnej vody na Slovensku. Pokiaľ by ste chceli obdivovať silu prírody, za návštevu stojí Herliansky gejzír, ktorý strieka vodu do výšky až 22 metrov! Nachádza sa neďaleko Košíc a zároveň má okrem výšky ešte jedno NAJ. Jeho voda je totiž studená. Za najväčším slovenským jazerom by ste sa mali vybrať do Vysokých Tatier. Ide o Veľké Hincovo pleso s rozlohou 20,08 hektára a maximálnou hĺbkou 53 metrov. Najvyššie položeným jazerom je Modré pleso, ktoré sa nachádza vo výške 2 192 m n. m.. Medzi priehradami je rozlohou najväčšia Oravská priehrada s 35 km². Medzi najnavštevovanejšie atrakcie patria hrady, ktorých máme na Slovensku neúrekom. Najvyššie položený je Liptovský hrad, ktorý stojí vo výške 993 m. n. m. Možno vás prekvapí fakt, že Spišský hrad možno nie je takým velikánom ako sa predpokladalo. V roku 2016 archeológovia zo Slovenskej akadémie vied zverejnili výsledky výskumu, ktoré poriadne prekvapili. Na prvom mieste sa podľa nich umiestnil Nitriansky hrad, ktorý mal do polovice 15. storočia rozlohu 8,5 hektára. Spišský hrad skončil až na 6. priečke s rozlohou 4,7 hektára. Viktóriine vodopády či Niagarské vodopády pozná celý svet. Pekné kúsky však môžeme obdivovať aj na Slovensku. Ten najvyšší nájdete vo Vysokých Tatrách. Reč je o Kmeťovom vodopáde, ktorý meria 80 metrov. Keď spomíname prírodné poklady, nemôžeme zabudnúť na jaskyne, ktorými je Slovensko povestné. Objavených tu už bolo totiž približne 7-tisíc jaskynných priestorov. Najväčšou zaľadnenou jaskyňou na Slovensku je Dobšinská ľadová jaskyňa s dĺžkou 1 483 m. Navyše, na svete sú len 4 sprístupnené aragonitové jaskyne a jednu z nich máme u nás – Ochtinskú aragonitová jaskyňu. V Krásnohorskej jaskyni zase môžeme obdivovať najväčší jaskynný kvapeľ na svete (34 metrov), ktorý je zapísaný v Guinessovej knihe rekordov. Náš výber TOP zaujímavostí zo Slovenska zakončíme počasím. Aj keď nie sme na Sahare či na severnom póle, niektoré údaje poriadne prekvapia. Slovenský hydrometeorologický ústav zverejnil niekoľko historických extrémov. Najvyššia nameraná teplota bola v roku 2007 v Hurbanove, kedy ortuť teplomera vystúpala na 40,3 °C. Absolútne minimum zaznamenali 11.2.1929 v obci Vígľaš – časť Pstruša. Záporný teplotný rekord dosiahol hodnotu –41,0 °C.

Otestujte sa

Myslíte si, že máte zaujímavosti o Slovensku v malíčku? Overte si svoje vedomosti v našom zábavnom kvíze!

V kvíze sa vám postupne zobrazí desať otázok. Ku každej máte na výber z troch možností, správna je, samozrejme, vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 sekúnd.

Ak nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne.

Testujte a bavte sa

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na Facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom.

