Namiesto paličky v nose spievajú a kričia: Vynálezca ukázal iný spôsob testovania

Ako informuje o novinke Independent, holandský vynálezca predstavil testovanie, aké sme ešte nevideli. Nepozná žiaden výter z nosa a úst. Postup je veľmi jednoduchý.

Záujemca o testovanie vkročí do vzduchotesnej kabíny, v ktorej sa musí len do sýtosti vykričať alebo si zaspievať.

„Ak máte koronavírus a ste infekční, a kričíte a kričíte, rozširujete desiatky tisíc častíc, ktoré obsahujú koronavírus,“ uviedol vynálezca Peter van Wees, ktorý zároveň dúfa, že takáto metóda skríningového testovania, by mohla byť pre ľudí rýchlejšia a prijateľnejšia.

Prítomnosť vírusu preverí podľa veľkosti za niekoľko minút špeciálny merač. Jeho využitie si vie vedec predstaviť na koncertoch, letiskách, v školách alebo v kanceláriách.

