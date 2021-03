Zdroj: Facebook.com/Elena Haliakova Internetom sa šíri VIDEO, ktoré rozhorčilo Slovensko: Vyhodili deti z ihriska? Mnohých naštvali zábery z Púchova. Podľa mienky ľudí mali mestskí policajti vyhodiť rodičov s deťmi z detského ihriska. Radnica sa voči tomu ohradila. 8. marec 2021 Filip Chudý Zo Slovenska

8. marec 2021 Filip Chudý Zo Slovenska Internetom sa šíri VIDEO, ktoré rozhorčilo Slovensko: Vyhodili deti z ihriska? Mnohých naštvali zábery z Púchova. Podľa mienky ľudí mali mestskí policajti vyhodiť rodičov s deťmi z detského ihriska. Radnica sa voči tomu ohradila.

Sociálnou sieťou sa od soboty 6. marca šíri video z Púchova, ktoré rozhorčilo Slovensko. Vidieť na ňom, ako po príchode mestských policajtov odchádzajú z detského ihriska deti s rodičmi a starými rodičmi. Už má nielen tisíce pozretí, ale aj zdieľaní a tiež komentárov.

V tomto prípade nejde iba o mesto Púchov. Do redakcie nám chodia fotografie aj iných miest s otázkami, kde je vidieť ľudí hlava na hlave. Viaceré jasne uvádzajú, že vstup na detské ihrisko je úplne zakázaný. Mnohí sa pýtajú, kam teda majú s deťmi ísť.

Zavádzajúce

Drvivá väčšina komentárov z videa je negatívna, pričom ľudia to označujú za „choré, smutné, úbohé atď.“ Dokonca niektorí píšu, že by mali tých policajtov vyhodiť. Nie všetko môže na prvý pohľad byť tak, ako to zachytáva video. Aspoň to vyplýva z reakcie mesta Púchov.

„Video, ktoré bolo zachytené občiankou mesta Púchov, považujeme za zavádzajúce z toho dôvodu, že nevystihuje reálnu skutočnosť. Odráža iba domnienky, ktoré vznikajú šírením nepravdy, v tomto prípade videa, ktoré sa počas víkendu stalo virálnym,“ povedala pred Dnes24 Laura Krošláková, ktorá je poverená vedením sekretariátu primátorky.

Upozornenie

Príslušníci Mestskej polície (MsP) Púchov sa podľa jej slov počas bežnej hliadky v dennej službe zastavili na detskom ihrisku v Marczibányiho záhrade, kde sa prítomných rodičov a starých rodičov s maloletými deťmi snažili upozorniť na opatrenia, aké v súčasnosti platia.

„Išlo len o poučenie prítomných osôb na ihrisku, ktoré po upozornení o zákaze zhromažďovania, opustili ihrisko z vlastnej vôle,“ ozrejmila.

„Nešlo o žiadne pokarhanie alebo účelovú kontrolu, príslušníci MsP nežiadali od prítomných ani doklady totožnosti,“ pripojila.

Opatrenia z krízového štábu

Okres Púchov je od 8. marca 2021 v čiernej farbe COVID automatu (IV. stupeň varovania). Aj preto mesto prijalo také opatrenia, aby sa na týchto miestach nezdružovali väčšie skupiny občanov s deťmi.

„Z toho dôvodu odporúča mestský krízový štáb zdržiavanie sa rodičov s deťmi na detských ihriskách iba v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami, pričom kapacity ihrísk budú kontinuálne kontrolované príslušníkmi mestskej polície,“ konštatovala vedúca sekretariátu.

Ako ďalej vysvetľuje, na videu nie je vidieť to, že príslušníci MsP občanov s deťmi poučili o aktuálnej situácii, odprezentovali odporúčania krízového štábu a tí až potom ihrisko opustili. Zdôrazňuje, že v záujme mesta nie je zakazovať rodičom s deťmi navštevovať ihriská, avšak dodržiavať dané opatrenia v obmedzenom režime, príslušnému k platným opatreniam vlády.

Zlé skúsenosti

Po skúsenosti z minuloročného opáskovania ihrísk, kedy občania tieto pásky pretrhali a naďalej ihriská využívali, nepristúpilo mesto k ich úplnému uzavretiu.

„Zvolili sme cestu upozorňovania občanov o možných rizikách, ktorým sa snaží vedenie mesta predchádzať,“ hovorí vedúca sekretariátu s tým, že preto sa obrátili na občanov, aby rešpektovali prijaté opatrenia a pravidlá zo strany vlády, keďže situácia v meste je vážna.

Pozrite si dané video, ktoré rozpútalo vášne.

