8. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska HNEV lekára: Nie je nám TRÁPNE? Na prevoz jedného pacienta vládnym špeciálom máme! Došla mu už trpezlivosť? Šéf Lekárskeho odborového zväzu a člen Ústredného krízového štábu Peter Visolajský sa poriadne obul do rezortu zdravotníctva.

„Za bleskov fotoaparátov a s promovaním fotiek na Facebooku prevážame pacienta s COVID-19 na umelej pľúcnej ventilácii z Bratislavy lietadlom do nemeckého Dortmundu. Takmer 1 000 km letecky prostredníctvom vládneho špeciálu. Pacient v prázdnom vládnom špeciále, kde letová hodina je približne 4 200 eur + letiskové poplatky…“ napísal Visolajský na sociálnej sieti v úvode svojho statusu.

Na čo upozorňuje?

Samozrejme, že nitriansky lekár si želá, aby spomínaný pacient chorobu prekonal a taktiež si váži každú snahu o záchranu iných pacientov, no poukazuje na prevoz pacienta. Informovalo o tom ministerstvo aj na Facebooku.

„Slovensko sa dnes prosí o pomoc ostatným krajinám, aby nám poslali svojich zdravotníkov, prosíme, aby nám liečili našich pacientov, lebo Slovensku chýbajú lekári a sestry. Máme nakúpené drahé ventilácie a tie sú zabalené v krabiciach v sklade, lebo ich nemá kto obsluhovať, dusiaceho pacienta teda naložíme do vládneho špeciálu a za značnej medializácie ho teatrálne prevážame do Dortmundu a tvárime sa ako hrdinsky sme to vybavili…“ doplnil Visolajský.

„Zamýšľa sa niekto prečo nemáme viac personálu v nemocniciach? Ja veľmi dobre viem, že je to vizitka predchádzajúcich vlád, ale čo spravilo súčasné ministerstvo pre svojich zdravotníkov?“ pýta sa odborník.

A čo platy u nás?

„V rámci optimalizácie personálnych nákladov sú moje kolegyne sestry nespokojné, lebo ich vedenie núti za nadčasy brať si náhradné voľno. Áno, v čase keď hovoríme, že pre pacientov nemáme dosť sestier a tak pacientov po jednom vozíme vládnym špeciálom do Nemecka,“ pokračuje lekár a dodáva: „Naše nemocnice už roky šetria na personále a pacientoch. Naopak, na jedálňach, laboratóriách, nákupoch ani na poisťovniach nemusíme šetriť…“

Otázka na záver

„Ministerstvo povie, že na vyššiu mzdu sestry nie sú peniaze, nakazenému lekárovi v dôchodkovom veku, čo prežil COVIDový zápal pľúc a následne sa vrátil pracovať do nemocnice, pošle za jeden deň PN 36eur, infikovanej sanitárke za 10 dní COVIDovej PN 165eur. A potom prevážame vládnym špeciálom jediného pacienta v lietadle do nemeckej nemocnice, aby sa o neho starali spokojní nemeckí lekári a sestry…“ skonštatoval ešte Peter Visolajský a na záver si položil takúto otázku „Nie je nám tu na Slovensku ani trochu trápne?“

