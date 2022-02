NEHODA, z ktorej mrazí: Vodička zrazila chlapca PRIAMO na priechode! Ako je na tom? FOTO

Len 10-ročný chlapec kráčal cez cestu po vyznačenom priechode pre chodcov. V tom do neho vpálila 58-ročná vodička!

O hrozivej nehode informovali trnavskí policajti na Facebooku. „Policajti boli včera privolaní krátko po 16.00 h k dopravnej nehode s účasťou maloletého 10-ročného chlapca,“ píšu.

„Malý Trnavčan prechádzal po priechode pre chodcov v blízkosti križovatky T. Vansovej, Poľnej a Ovocnej. 58-ročná žena si pravdepodobne chlapca nevšimla a došlo k nárazu. Auto Toyota Rav4 narazilo dieťaťu do spodnej časti tela, spadlo na kapotu a náraz ho odhodil do protismernej časti cesty,“ uviedli ešte muži zákona k celému incidentu.

Chlapca previezli záchranári do so zraneniami hlavy do trnavskej nemocnice.