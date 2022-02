14 Galéria Zdroj: TASR/AP Potvrdené, Američania posielajú TISÍCE vojakov do Európy: Prídu aj na Slovensko? Napätá situácia sa ešte viac stupňuje. Pentagón potvrdil vyslanie jednotiek do Rumunska, Poľska a Nemecka. 2. február 2022 Zo zahraničia

Americké ministerstvo obrany oficiálne oznámilo, že vyšle ďalších vojakov do Európy. Informovali o tom na tlačovom brífingu Pentagónu. „Tisíc vojakov aktuálne rozmiestnených v Nemecku pôjde do Rumunska v nasledujúcich dňoch. Ide o časť pechotnej eskadry Stryker, ktorá sa pripojí k zhruba 900 americkým jednotkám, ktoré už v Rumunsku sú… Ďalších zhruba 2000 vojakov z USA presunieme do Poľska. Ďalšia jednotka pôjde do Nemecka," uviedol hovorca ministerstva obrany John Kirby. Podľa neho je tento krok reakciou na aktuálne bezpečnostné prostredie v Európe.

„Súčasná situácia si vyžaduje, aby sme posilnili obranné pozície na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO). Prezident USA Biden sa vyjadril jasne, že Spojené štáty budú reagovať rozhodne na hrozbu pre európsku bezpečnosť,„ vyhlásil Kirby a zdôraznil, že nepôjde o "permanentné rozmiestnenie“ vojsk v spomínaných štátoch a že vojaci nepôjdu na Ukrajinu, ktorá sa cíti byť ohrozená ruskými jednotkami rozmiestnenými v blízkosti hraníc.

„Tieto (americké) jednotky nebudú bojovať na Ukrajine, ale budú zabezpečovať robustnú ochranu pre našich spojencov v rámci NATO," povedal hovorca Pentagónu a dodal, že presun jednotiek odsúhlasilo Nemecko aj Poľsko.

John Kirby zároveň dodal, že Spojené štáty sú v prípade potreby ochotné vyslať do Európy ďalšie jednotky.

„Americká armáda má v stave pohotovosti ďalších 8500 vojakov (na území USA). Tieto jednotky zatiaľ neplánujeme vyslať, avšak v prípade potreby sú pripravené posilniť sily rýchleho nasadenia NATO (NRF)," spresnil Kirby.

Ako prvá o presune amerických vojakov do východnej Európy v stredu informovala televízia CNN, ktorá uviedla, že Joe Biden už formálne schválil ďalšie rozmiestnenie jednotiek na východnom krídle Aliancie. Ide o reakciu na kroky Ruska, ktoré pri hraniciach s Ukrajinou rozmiestnilo desaťtisíce svojich vojakov a od Západu žiada splnenie bezpečnostných zá­ruk.

