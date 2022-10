Zdroj: Facebook.com/Janka Bittó Cigániková - Fungujúce zdravotníctvo Nekonečný PRÍBEH poslankýň: Cigániková VRACIA úder Tabák a UKÁZALA svoj test na drogy! Kauza dvoch poslankýň NR SR nie je stále skončená. Práve naopak, začína naberať na obrátkach. 7. október 2022 han Politika

7. október 2022 han Politika Nekonečný PRÍBEH poslankýň: Cigániková VRACIA úder Tabák a UKÁZALA svoj test na drogy! Kauza dvoch poslankýň NR SR nie je stále skončená. Práve naopak, začína naberať na obrátkach.

Medzi Romanou Tabák (Sme rodina) a Janou Bittó Cigánikovou (SaS) vznikol konflikt pred niekoľkými dňami. Druhá menovaná podala trestné oznámenie kvôli napadnutiu a úderu do tváre, ktorý jej mala uštedriť práve bývalá tenistka nadránom v bratislavskom nočnom klube.

Vrátila jej to

Tabák však tiež nelenila a na Cigánikovú takisto podala trestné oznámenie a dokonca na Facebooku uviedla toto: „Po konzultácii s advokátom som sa rozhodla takto reagovať, nakoľko pani Cigániková naďalej podniká zákerné kroky voči mojej osobe, hoci dobre vie, že incident ktorý bol v médiách opisovaný ako môj útok na ňu, vyvolala ona sama.“

Drogy a alkohol

Bývalá juniorská svetová hráčka si neodpustila ostrú poznámku: „U pani Cigánikovej nejde o prvý incident, kedy nedokázala odolať nástrahám návykových látok. Bežný človek sa však bojí ísť s ňou do sporu.“

„Myslím si, že ožratí a zdrogovaní ľudia by nemali pôsobiť ako poslanci v NR SR,“ zakončila Tabák svoj príspevok na Facebooku.

Odpoveď Cigánikovej

„Tušila som, že Romana Tabák nemá čo iné ponúknuť, a preto bude túto nechutnú epizódu nafukovať, rozmazávať a klamať bez mihnutia oka. Preto som šla hneď, ako to bolo možné, na testy, aby som ich mohla v takomto prípade ukázať. Jeden vylučuje prítomnosť akýchkoľvek omamných látok 3–4 dni pred odberom, teda aj v čase incidentu,“ uviedla Cigániková na Facebooku.

Dodala, že test z vlasov vylučuje prítomnosť až 3 mesiace spätne. Test podľa nej vykonávali MUDr. Okruhlica, CSc. a doc. RNDr. Žáková, PhD., obaja majú jej súhlas odpovedať médiám na akékoľvek prípadné otázky.

„Nezverejňovala som výsledky pre málo pravdepodobný prípad, že Romana dostane rozum. Podľa očakávaní sa tak nestalo. Namiesto toho 2 týždne živí médiá a strašne sa teší, ako fyzicky napadla nebrániacu sa kolegyňu z parlamentu na verejnosti,“ pokračovala poslankyňa SaS.

Je to úbohosť

„A aby toho nebolo málo, pokúša sa ešte útočiť na najprízemnejšie ľudské emócie bez najmenších dôkazov. Nijak sa neľutujem, znesiem, len konštatujem nesmiernu úbohosť toho celého,“ podotkla Jana Bittó Cigániková.

„Čím dlhšie sa tento incident bude riešiť, tým horšie to bude pre všetky ženy na Slovensku. A bolo by dobré, keby to konečne pochopila aj pani Tabák. A aj to, že ľudia majú naozaj iné problémy a my sme tu od toho aby sme riešili tie, nie samé seba,“ zakončila svoj status.

Zdroj: Dnes24.sk