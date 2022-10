SEDEMDESIATKU má dnes muž, ktorý nariadil zaútočiť na Ukrajinu: Putin má NARODENINY!

Bývalý agent tajnej služby KGB, prvý muž Ruskej federácie a bývalý ruský premiér Vladimir Vladimirovič Putin má okrúhle výročie.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Celé Slovensko je v ŠOKU a Dědeček na SLOBODE! Zo súdu doslova UTIEKOL!

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať ZDRVUJÚCE slová politika, ktorého dcéru zabil Dědeček: Po jeho prepustení sa manželka ZRÚTILA!

V súčasnosti nie je azda žiadny človek na planéte tak nenávidený, ako Putin. Prvý muž najväčšej krajiny sveta jej vládne od 31. decembra 1999, kedy sa stal prezidentom Ruska. Stalo sa tak po odstúpení Borisa Jeľcina a odvtedy je neustále na prezidentskej stoličke.

V roku 2018 bol po štvrtý raz po sebe zvolený za prezidenta Ruskej federácie.

O živote Putina sa toho najprv príliš veľa nevedelo, ale po ruskej invázii 24. februára tohto roku na Ukrajine, sa svet začal o ňom dozvedať viac a viac. Na svet prišiel v Leningrade, čo je dnešný Petrohrad, rodičom robotníkov. Otec bol Vladimir Spiridonovič a matka matka Marija Ivanovna, za slobodna Šelomovová.

Mal dvoch starších bratov, ktorí však pomerne skoro zomreli.

Vladimir skončil v roku 1975 v Leningrade právnickú fakultu a začal slúžiť v KGB. Už počas štúdia vstúpil do Komunistickej strany. Až do roku 1991 bol pracovne vyslaný do Východného Nemecka.