Nepreháňajú to? Vydavateľstvá PREPISUJÚ klasické diela: Herec Tom Hanks vyhlásil BOJKOT!

Legendárny predstaviteľ Forresta Gumpa to vyhlásil po nedávnom oznámení vydavateľstva Puffin, že knihy Roalda Dahla sa prepisujú tak, aby v nich čitatelia nenašli žiadny urážlivý výraz.

Ako informoval server Evening Standard, boli z nich odstránené slová ako tučný či škaredý a upravili sa aj časti týkajúce sa rasy, pohlavia či duševného zdravia, aby sa knihy „mohli aj dnes páčiť všetkým“.

Toto rozhodnutie vyvolalo veľkú diskusiu. „Všetci chápeme čas, miesto a dobu, kedy boli tieto diela napísané. Nechajte ma rozhodnúť sa, čo ma uráža a čo nie,“ apeluje Tom Hanks, ktorý je zásadne proti akejkoľvek knihe z akejkoľvek doby, ktorá je takto upravená.

V poslednej dobe takto upravovali aj autorku detektívok Agathu Christie či tvorcu Jamesa Bonda Iana Fleminga.

A netýka sa to len kníh, ale aj filmov. Podľa slávneho amerického režiséra Stevena Spielberga by sa filmy nemali prerábať, aby vyhoveli dnešnej dobe.

Keď k 20. narodeninám vdýchol svojmu kultovému trháku E.T. – Mimozemšťan druhý život obnovenou premiérou vo vylepšenej digitalizovanej verzii s pridanými scénami, policajti mali v jednej zo scén vysielačky, pričom v pôvodnej verzii držali zbrane.

„Bola to chyba, nemal som to robiť. E.T. – Mimozemšťan je produktom svojej doby a žiadny film by nemal byť upravený kvôli optike, akou sa na film nahliada dnes,“ poznamenal Spielberg.