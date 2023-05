Zdroj: instagram.com/lukaslangmajer , Facebook.com/Michael Třeštík , instagram.com/decasteloeva Českí herci mali vážnu nehodu: Je ZÁZRAK, že to vôbec PREŽILI! Pravdepodobne len o vlások unikli tomu najhoršiemu. Známi herci sa doslovne druhýkrát narodili. 12. máj 2023 Krimi

Je zázrak, že to vôbec prežili! Českí herci mali nehodu, ktorá mohla skončiť tragicky. Lukáš Langmajer, Lucie Zedníčková, Eva Decastelo a Libor Jeník sedeli spoločne v jednom aute, keď pri Brne zažili hrozivú autonehodu. Herci smerovali do Sliezska, mali tam odohrať dve predstavenia, píše o tom Extra.cz. Nehoda sa stala ešte v sobotu minulého týždňa.

Zrážka troch áut

„Policajti v sobotu po 16. hodine vyšetrovali dopravnú nehodu na 193. kilometri diaľnice D1 troch vozidiel. Šlo o osobné automobily značiek BMW a Peugeot a o nákladný automobil Volvo. Vodič BMW (herec Lukáš Langmajer, poz. red.) podľa našich zistení narazil do zvodidiel, následne do kamiónu, následne aj do Peugeotu,“ povedal brniansky policajný hovorca Bohumil Malášek.

Zachránil im život?

Lukáš Langmajer podľa zdroja reagoval pohotovo: „Zdvihla sa im kapota, airbagy vystrelili a hodilo ich to smerom na ten kamión. A on sa zachoval ako profík, aj keď toho nemohol veľa vidieť, a našiel medzierku, cez ktorú prešiel. Pretlačil sa nejako medzi tým kamiónom a tým roztočeným autom a možno všetkým zachránil život.“

No herec sa necíti vôbec ako hrdina či záchranca: „Nechcem byť glorifikovaný za niečo, čo sa na diaľniciach deje denne a čo je veľmi ošemetnou témou. Nech to bolo akokoľvek, ja som to takto nevnímal.“

Tak už to můžu zopakovat. Na první fotce s Evou vesele obědváme na Vyžlovce. Drhá fotka mi přišla tři hodiny poté a třetí fotka to vysvětluje. Posted by Michael Třeštík on Thursday, May 11, 2023

