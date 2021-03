Zdroj: TASR/Martina Kriková Novým ministrom zdravotníctva by sa mal stať generál Vladimír Lengvarský Jeho nomináciu na ministra potvrdili pre redakciu Aktuality.sk dva dobre informované zdroje. Dnes o 18:16 ELA Zo Slovenska

Novým ministrom zdravotníctva by mal byť podľa portálu Aktuality.sk, ktorý na to upozornil ako prvý, Vladimír Lengvarský. Tento vojak – brigádny generál a lekár od leta minulého roka riadi Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku.

Za riaditeľa ružomberskej nemocnice si ho mal vybrať minister obrany Jaroslav Naď po tom, čo odvolal vtedajšie vedenie, ktoré podľa jeho slov hrubo pochybilo v množstve prípadov.

„Ide o skúseného odborníka, ktorý pôsobí v Ozbrojených silách SR dlhé roky, pričom svoje manažérske schopnosti potvrdil ako hlavný lekár ozbrojených síl aj počas pandémie COVID-19. Verím, že nemocnica tak bude v dobrých rukách," hovoril Naď pri Lengvarského predstavovaní. Aktuality.sk oslovili s otázkami aj nemocnicu, zatiaľ neodpovedala.

Dostal ponuku

Ministerstvo obrany (MO) SR pre TASR potvrdilo, že Vladimír Lengvarský, riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) SNP v Ružomberku, bol oslovený s ponukou na pozíciu ministra zdravotníctva. „Ďalšie kroky v tomto smere budú závisieť od osobného rozhodnutia generála Lengvarského, predsedu vlády SR a prezidentky SR,“ uviedla hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Lengvarský bol v minulosti hlavným lekárom Ozbrojených síl SR a veliteľ Vojenského zdravotníctva. Mal by nastúpiť do vlády, ktorú povedie Eduard Heger (OĽANO). Vo funkcii ministra by vystriedal Mareka Krajčího (OĽANO), ktorý odstúpil po dovezení vakcíny Sputnik V a vypuknutí vládnej krízy.