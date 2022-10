Zdroj: Dnes24.sk Obavy opadli, cestujúci si vydýchli: Rýchliky budú v Margecanoch zastavovať aj naďalej Starosta Margecian je s výsledkom rokovaní spokojný. Pripomenul, že pod petíciu sa podpísalo viac ako 11-tisíc ľudí. 9. október 2022 Správy

Rýchliky, ktoré zastavujú v Margecanoch, tu budú zastavovať aj naďalej. Pre TASR to potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Návrh nového grafikonu s platnosťou od decembra pôvodne počítal so zrušením zastavovania viacerých vlakov v Margecanoch na trase Bratislava – Košice a Praha – Košice. Združenie miest a obcí (ZMO) Hnileckého regiónu proti tomu spustilo petíciu.

Zastavia všetky

„Všetky vlaky kategórie Ex budú v novom grafikone vlakovej dopravy 2022/2023 zastavovať v stanici Margecany. Zároveň budú v Margecanoch naďalej zastavovať vlaky EN 442/443 Slovakia Humenné – Praha, R 614/615 Zemplín Humenné – Bratislava a posilnené piatkové a nedeľné vlaky Košice – Bratislava a Humenné – Bratislava. Platí však, že takt vlakov Ex 6×x je posunutý o hodinu,“ spresnil Kováč, s tým, že zmena zastavovania vlakov Ex je dočasným riešením v rámci aktuálnej etapy implementácie plánu dopravnej obslužnosti.

V rámci diaľkovej dopravy označil za najdôležitejšiu zmenu oproti konečnému návrhu grafikonu zastavenie Ex 6 xx v Margecanoch, ktoré predĺži pôvodne predpokladaný čas cesty z Bratislavy do Košíc a v opačnom smere o jednu minútu.

V súvislosti s tým museli skrátiť pobyt vlakov v jednotlivých staniciach.

„Budúci rok teda poprosíme cestujúcich na tejto trase o ešte väčšiu disciplinovanosť a pozornosť pri výstupe a nástupe a najmä o využívanie viacerých dverí,“ vysvetlili ZSSK s tým, že aby nedošlo k zbytočnému zdržaniu, je dôležitý rýchly presun z nástupišťa do vlaku a naopak.

Petícia tisícok ľudí

Kováč pripomenul, že v novom grafikone oproti tomu súčasnému došlo k skráteniu jazdnej doby vlakov Ex 6 xx na severnej trati o 24 minút.

Zastavovanie diaľkových vlakov v Margecanoch je podľa Miriamy Švikruhovej z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR výsledkom rokovaní medzi rezortom dopravy a zástupcami Košického a Prešovského samosprávneho kraja a IDS Východ.

Ako pre TASR povedal predseda ZMO Hnileckého regiónu a starosta Margecian Igor Petrik, s výsledkom rokovaní sú spokojní. Pripomenul, že pod petíciu sa podpísalo viac ako 11-tisíc ľudí.

