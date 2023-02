Zdroj: TASR/Martin Baumann SMRŠŤ Matovičovych nápadov pokračuje: Poslancom chce drasticky OSEKAŤ platy! Séria prekvapivých nápadov expremiéra a exministra financií Igora Matoviča neutícha. Najnovšie chce siahať na platy poslancom. 15. február 2023 Barbara Dallosová Správy Politika

15. február 2023 Barbara Dallosová

SMRŠŤ Matovičovych nápadov pokračuje: Poslancom chce drasticky OSEKAŤ platy!

Séria prekvapivých nápadov expremiéra a exministra financií Igora Matoviča neutícha. Najnovšie chce siahať na platy poslancom.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V utorok Igor Matovič vyrukoval s návrhom odmeňovať Slovákov za to, že využijú svoje volebné právo. Odmena 500 eur za účasť vo voľbách, ktoré budú 30. septembra, má podľa neho motivovať ľudí ísť voliť. Návrh vyvolal veľké vášne a stretol sa s ostrou kritikou opozície aj časti verejnosti.

Ubehol len jeden deň a expremiér prišiel s ďalším nečakaným návrhom. Che výrazne znížiť platy poslancov národnej rady.

Menej peňazí poslancom

Plat poslanca má byť podľa jeho návrhu vo výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. K platu by mohla poslancovi vyplácať príspevok strana, za ktorú kandidoval. Použiť by mohla peniaze z príspevku strane zo štátneho rozpočtu.

V súčasnosti je plat poslanca vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. Matovič navrhuje, aby sa plat poslanca znížil trojnásobne. Návrh sa týka aj súčasných poslancov.

Strana, ktorá by vyplácala príspevok na plat poslanca, by bola podľa návrhu povinná v posledný deň mesiaca zverejniť na svojom webe informácie o poslancoch, ktorým bol vyplatený tento príspevok k platu poslanca, jeho výšku a dôvody, z ktorých mu bol príspevok vyplatený. Návrh by mohol byť účinný od 1. júna.

Ako zarábajú teraz?

Výška poslaneckého platu za rok 2022 bola 3270 eur. K nemu patria ešte paušálne náhrady, ich výška sa líši podľa toho, či je poslanec z Bratislavského kraja alebo z iného. Pokiaľ je z Bratislavského kraja, mesačne dostával v roku 2022 ešte 2180 eur, poslanec z iného kraja mal v minulom roku paušálne náhrady vo výške 2544 eur. K platu sa pripočítavajú aj funkčné príplatky, tie dostávajú predseda a podpredsedovia parlamentu a tiež predsedovia a podpredsedovia výborov.

Matovič argumentuje, že príspevok politickým stranám je voči nim zbytočne štedrý. „Zároveň platí, že ľudia cítia veľký pocit nespravodlivosti, ak na vlastné oči vidia poslancov, ktorí nevykazujú žiadnu reálnu aktivitu, zjavne chodia len na hlasovania, ale berú zhruba päťtisícový plat,“ dodal.

