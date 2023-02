Zdroj: Air - Transport Europe Zdrvujúce slová matky Alexa: Lyžiarovi smrť syna nevyčíta. Viem, že na to nezabudne Po zrážke na svahu prišiel o život len osemročný Alex. Napriek zdrvujúcej strate milovaného syna, jeho matka nenávisť voči druhému lyžiarovi necíti. 14. február 2023 Zo Slovenska

V stredisku Veľká Rača Oščadnica na Kysuciach došlo v piatok (10. 2.) k zrážke lyžiarov, po ktorej zomrel osemročný Alex z obce Trstín, okres Trnava. Policajti začali v súvislosti so zrážkou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Za chlapcom smúti celá obec aj základná škola, do ktorej chodil. Všetci na Alexa spomínajú ako na šikovného a milého chlapca.

Zrážka na svahu

Čo sa vlastne stalo priblížila chlapčekova mama Anežka pre Čas.sk. "Alexko bol pod takým kopcom a mal lyže zapichnuté v snehu. Zvrchu išiel lyžiar, ktorý ho nevidel a narazil do neho. Alexko letel niekoľko metrov,“ cituje Čas.sk chlapcovu mamu.

Bol to vraj veľmi prudký náraz. Niekoľko metrov údajne letel aj lyžiar, ktorý do chlapca vpálil.

Musí s tým žiť

Aj keď je jeho mama i celá rodina zo straty milovaného syna zdrvená, druhému lyžiarovi nič nevyčíta.

„Nič tomu lyžiarovi nevyčítam, aj on tam na mieste plakal, neurobil to naschvál a viem, že do smrti na to nezabudne,“ povedala pre Čas.sk, s tým, že v srdci jej zostanú na milované dieťa len tie najkrajšie spomienky. Svojho syna opísala ako nebojácneho chlapčeka s obrovským srdiečkom.

Zdroj: Dnes24.sk