Zdroj: pixabay.com OČKÁ na pančuchách už nemajú šancu: Jednoduchou radou ostanú dlho ako nové! Vaše pančucháče vydržia toho odteraz oveľa viac! Schovajte priehľadný lak na nechty a rukavice počas obliekania. 29. august 2022 Monika Hanigovská Magazín

29. august 2022 Monika Hanigovská Magazín OČKÁ na pančuchách už nemajú šancu: Jednoduchou radou ostanú dlho ako nové! Vaše pančucháče vydržia toho odteraz oveľa viac! Schovajte priehľadný lak na nechty a rukavice počas obliekania.

Urobiť očká aj na najdrahších silonkách, to nie je žiadna veda. Stačí malá nepozornosť už pri ich obliekaní či nosení a sú nenávratne zničené.

Existuje však stále relatívne neznámy a neuveriteľne lacný tip, vďaka ktorému vydržia bez porušených vlákien oveľa dlhšie. „Takže namiesto toho, aby bol priehľadný lak na nechty v pohotovostnom režime, môžete tomu vopred zabrániť pomocou malého triku,“ informuje o tom Daily Mail.

Stačí ich zmraziť

Nový kúsok si ihneď neskúšajte, ale pred nosením ho vyberte z obalu, namočte do studenej vody a vložte opäť do obalu. Zabalené pančuchy odložte na noc do mrazničky. Na druhý deň ich vyberte a nechajte rozmraziť.

Pančuchové nohavice sa v mraze spevnia. Znížite riziko očiek či ťahavých záderov.

Ako to funguje?

„Funguje to tak, že nízke teploty zastavia pohyb molekúl a posilnia každé vlákno pančuchových nohavíc. Potom, ako získajú izbovú teplotu, sa molekuly uvoľnia, väčšina vnútorného tlaku sa usporiada medzi nimi. Tým sa stane materiál rovnomernejší a zníži sa tak šanca na jeho poškodenie,“ vysvetlil predajca siloniek David Rigby.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk