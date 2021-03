Zdroj: TASR Očkovací preukaz dostal pečiatku prvej lehoty: Toľkoto si pocestujeme, a čo potom? Ako dlho bude platiť očkovací preukaz? EÚ momentálne počíta s takouto lehotou. Zároveň rieši, čo ďalej potom. 25. marec 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

Zdroj: TASR

Očkovací preukaz Európskej únie alebo „digitálny zelený preukaz“ sa stále viac dostáva na pretras aj medzi Slovákmi. Ako bude vyzerať a najmä, akú bude mať životnosť, priblížila europoslankyňa Miriam Lexmann.

Čo všetko v ňom nájdeme

Tento preukaz má obsahovať hneď niekoľko údajov o jeho majiteľovi, a bude poskytovať napríklad informáciu o prekonaní koronavírusu a testovaní na COVID-19. To však nie je všetko.

„Obsahovať bude základné údaje o osobe, informáciu o tom, či človek prekonal koronavírus, o tom či bol zaočkovaný a akou vakcínou a rovnako bude obsahovať informáciu, či má antigénový alebo PCR test,“ povedala europoslankyňa pre noviny.sk.

Bude potrebné sa opäť očkovať?

Podľa slov Lexmann je toto krok, ktorý má zlepšiť otváranie ekonomiky. „Momentálne hovoríme o lehote 3 mesiacov. Tento dokument by mal byť platný po tom, ako človek prekoná covid alebo po tom, ako bude zaočkovaný po dobu 3 mesiacov, a potom bude potrebné vyriešiť problémy, či sa bude musieť znovu očkovať. Nevieme ako dlho človeka chráni (vakcína, pozn. red.) pred novými mutáciami, pred ochorením a prenášaním vírusu. Sú to veci, ktoré sa ešte riešia a odborníci musia do toho vstúpiť,“ dodáva pre noviny.sk Lexmann, ktorá je i členkou Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

