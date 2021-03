Zdroj: Instagram.com/majkspirit Odkaz Majka Spirita z exotickej dovolenky: Takto sa prihovoril všetkým NEPRAJNÍKOM! Na Slovensku platí zákaz dovoleniek, čo vyvolalo rozruch. Kvôli šíriacemu sa koronavírusu si tak mnohí nemôžu dopriať vytúžený oddych. Raper Majk Spirit relaxuje na Zanzibare. 21. marec 2021 Milan Hanzel Magazín

21. marec 2021 Milan Hanzel Magazín Odkaz Majka Spirita z exotickej dovolenky: Takto sa prihovoril všetkým NEPRAJNÍKOM! Na Slovensku platí zákaz dovoleniek, čo vyvolalo rozruch. Kvôli šíriacemu sa koronavírusu si tak mnohí nemôžu dopriať vytúžený oddych. Raper Majk Spirit relaxuje na Zanzibare.

Téma cestovania počas neustále sa vyskytujúcim novým variantom COVID-19 je čerstvá. Vláda sa rozhodla zakázať ľuďom chodiť do zahraničia na dovolenku.

Reaguje tak na to, že máme zakázané navštíviť susedný okres, no cestovať do exotiky môžeme. Minister financií a dočasný minister zdravotníctva Eduard Heger vyhlásil, že hlavnou myšlienkou opatrenia je, aby sme zabránili prineseniu nových mutácií na naše územie.

Relax s rodinou

Medzi tých, ktorí sa vybrali na dovolenku je aj raper Majk Spirit. Ten už oddychuje na Zanzibare aj s manželkou a malou dcérkou. Prečo sa rozhodol odletieť na exotický pobyt práve teraz?

„Viem, že vysvetľovať nemusím, ale rozhodol som sa napísať k tomu pár slov. Mali sme sem letieť už pred rokom, ale v marci 2020 sme to zrušili na poslednú chvíľu zo solidarity. Snažili sme sa nájsť termín na jeseň, ale prišla druhá vlna, tak sme to znovu posunuli. Teraz do tretice sme si povedali, že to už nezrušíme. Viem, že riskujeme "hejt“ na sociálnych sieťach a médiách, ale naše šťastie a pekné rodinné zážitky sú pre mňa viac ako verejná mienka," napísal Majk Spirit na Instagrame aj Facebooku.

Pýta sa koľko

„Desať rokov som poctivo pracoval a často si odopieral dovolenky a sociálny život, pretože som vedel, že si to všetko vynahradím, keď si založím rodinku a budem mať malé bábo,“ uvádza raper, ktorý sa pýta, ako dlho by ešte mal čakať s vytúženou dovolenkou.

„A čo keď príde potom COVID-22, potom 23? Snažím sa žiť v prítomnosti a užívať si, čo je tu a teraz. Malá ja bábom len chvíľu,“ zamýšľa sa známy umelec.

„Nie je to tu také strašné a korona je všade vo svete. Ľudia sa testujú, chorí sa liečia, akurát sa tu nerobí dráma z tých čísel. Tiež som mal obavy, cestujem predsa s malým dieťaťom a snáď si nemyslíte, že by som ju vystavil riziku? Sme v malom rezorte, kde je len 16 izieb a máme vlastnú vilu,“ dodal Majk.

„Okrem toho sa dobrovoľne testujeme PCR testami cestou sem aj cestou naspäť. Po príchode na Slovensko, samozrejme, dodržíme karanténu, takže sa nebojte, nikoho tým neohrozujeme,“ poznamenal.

