13. júl 2022 han Zo zahraničia Odborník o vojne na Ukrajine: Bližšie ku KOLAPSU má Rusko! Morálne, fyzicky, aj ekonomicky Ak Západ dodávkami zbraní pomôže Ukrajine ukončiť vojnu do konca leta, nebude musieť riešiť otázku dodávok energií počas zimy.

Aj taký je jeden z možných scenárov vývoja udalostí na Ukrajine, povedal v Prahe v rozhovore pre TASR šéf neziskovej organizácie Bezpečnostné centrum pre európske hodnoty David Stulík.

Centrum, ktorému predsedá, sa aj vzhľadom na priame kontakty na politické a bezpečnostné kruhy na Ukrajine stal uzlom, ktorý šíri aktualizované informácie z Ukrajiny ďalej do Európy a do sveta.

Únava z vojny?

Na otázku, či Európe nehrozí „únava z vojny“ a či Západ nedotlačí Kyjev k mieru za cenu územných ústupkov, Stulík upozornil, že to je vylúčené. Tvrdí že podľa prieskumov verejnej mienky 90 percent ľudí na Ukrajine odmieta teritoriálne ústupky v prospech Ruska a prezident Volodymyr Zelenskyj si je dobre vedomý svojho demokratického mandátu a nemôže ísť proti vôli spoločnosti.

„V prípade, že by Západ začal tlačiť na akési ústupky, tak začne strácať svoju dôveryhodnosť v očiach ukrajinskej spoločnosti. Toto si už uvedomujú aj západní politici, ktorí hovoria, že o podmienkach nejakej mierovej dohody musí rozhodnúť sama Ukrajina, a nie niekto iný,“ spresnil.

Dodal, že proti predstavám, že vojna môže trvať dlho, stoja názory, že vojna sa môže aj rýchlo skončiť, keď jedna zo strán nejakým spôsobom skolabuje.

„Myslím si, že bližšie k tomu má Rusko – morálne, fyzicky, psychicky, ekonomicky,“ odkázal Stulík.

Vývoj na fronte často porovnáva s tým, čo sa dialo počas majdanu v Kyjeve rokoch 2013 a 2014, keď už tam boli stovky mŕtvych a zdalo sa, že majdan sa skončil, no zrazu došlo k veľkému zlomu.

Sú odhodlanejší

Stulík 12 rokov pôsobil v delegácii Európskej komisie v Kyjeve ako styčný diplomat v oblasti komunikácie a udalosti na majdane mal doslova „pod oknom“.

„Pred úsvitom býva najväčšia tma, hovoria Ukrajinci. Myslím, že práve tá ukrajinská odhodlanosť povedie k tomu, že nakoniec to bude Rusko, ktoré skolabuje, a povedie to ku skončeniu vojny,“ uviedol.

Západ ustupuje

Dodal, že tu vidí veľkú rolu Európskej únie a Západu, ktoré musia Ukrajinu dostatočne vyzbrojiť, aby koniec vojny nastal čo najrýchlejšie. „Keď sa to skončí v lete, tak nebudeme musieť riešiť ceny plynu, nafty a elektriny počas zimy. Nové Rusko, bude rado, že to môže predávať na Západ, a bude predávať za našich podmienok. My sa nesmieme báť dávať Rusku podmienky, nemôžeme ustupovať. Západ je stále reaktívny. Ukrajina sa postavila ruskej invázii, my stále ustupujeme,“ opísal situáciu.

Stulík upozornil, že udelenie štatútu kandidátskej krajiny zo strany Európskej únie bolo obrovskou vzpruhou pre ukrajinských občanov i bojovníkov.

„To je to, o čo sa Ukrajinci usilovali už na majdane, o európsku perspektívu. Teraz trpko hovoria, že museli zomrieť desiatky tisíc ľudí, aby my sme si uvedomili, že na tú perspektívu majú nárok,“ povedal.

A pripomenul, že Ukrajina od roku 2014 vykonala celú sériu reforiem a opatrení, ktoré požadovala EÚ.

„My sme mali únavu z rozširovania, únavu z Ukrajiny, nechceli sme dráždiť Rusko, a tak sme im tú perspektívu nedávali,“ uviedol s odkazom na politiku EÚ z predošlých rokov. „Teraz Ukrajinci hovoria, že všetky tie obete, ktoré priniesli a prinášajú každý deň, mali zmysel. Jeden z mojich kolegov, ktorý bojuje, mi povedal, že to im dodalo nové sily. Vedia, že ich boj má zmysel,“ povedal.

Stulík hovorí, že Ukrajinci si uvedomujú, že členstvo v EÚ je ešte ďaleko, ale samotný signál, že Únia je pre nich otvorená, znamená, že došlo k veľkej zmene a Európska komisia ukázala, že existuje európska geopolitická únia.

