12. júl 2022 ELA Magazín Cestovanie Tomášovi sa na chorvátskej pláži zdvihol žalúdok: Kto sa chce kúpať v SPLAŠKOCH? Tohtoročná letná sezóna nezačala v Chorvátsku zrovna najpozitívnejšie. I keď sú dojmy z ciest individuálne a zážitky subjektívne, pre väčšinu je Jadran tento rok sklamaním.

Denník Slobodna Dalmacija písal už v polovici júna o nie príliš vydarenom otvorení letnej sezóny v dalmatínskej turistickej perle. Čo sa stalo?

V historickom mestečku Jelsa na ostrove Hvar je hluk a cítiť smrad i prach šíriaci sa vraj odvšadiaľ. „V Jelse na ostrove Hvar vrcholí nespokojnosť občanov s výkonom stavebných prác v centre aj na okraji mesta,“ píše chorvátsky denník.

Tamojší obyvatelia ostro reagujú na bezohľadné správanie súkromných investorov, najmä tých v oblasti Vitarnja. Počas dňa sa čistí kanalizácia na pobreží, no problémov je viac.

Nechutné zážitky

Viacero čitateľov a českých turistov opísalo počas letných mesiacoch portálu TN.cz hororové zážitky z Makarskej riviéry v Chorvátsku. Z ich výpovedí vyplýva, že aj priemerná česká nádrž je čistejšia ako tohto roku tamojšie more a pláže. Ďalší čitateľ odišiel z novo zrekonštruovaného hotela v polovici mesačného pobytu kvôli hlučnej zábave.

Návštevníkom Makarskej zničili dovolenku fekálie v mori. Pani Mária, ktorá vyrazila k moru s manželom a vnučkou, popísala, ako sa nádherné, tyrkysovo modré more zrazu zmenilo na páchnucu nádrž.

„Objavilo sa to z ničoho nič. Plné pobrežie, jednoducho všade. Blížiaci sa pás peny a výkalov, v ktorom sa kúpali turisti. Vrátane nás, turistov, ktorých by nenapadlo, že je toto možné,“ spomína na nechutný zážitok. Podľa turistického centra v Pogode sú na vine lode, ktoré výlučky vypúšťajú pri pobreží do vody.

Kúpanie medzi splaškami?

Podľa turistov je tento rok more na Makarskej riviére dosť znečistené. Do redakcie portálu Tn.cz opäť poslali odcestovaní Česi aj autentické video z Dalmácie. Pohľad do mora ich odradil, nechceli sa ani okúpať.

Českí turisti sa nachádzali v chorvátskom mestečku Kaštela, ktoré je severozápadne od Splitu. Čaro romantickej prechádzky bolo razom fuč. Na mobil nakrútili odtokovú rúru, z ktorej dlhé minúty priamo do mora vytekala kalná tekutina, pravdepodobne splašky. „Do mora sa nám teraz veľmi nechce,“ prezradil čitateľ Tomáš, ktorý na Jadrane dovolenkoval s priateľkou.

Prvýkrát si tento problém všimli minulý týždeň v stredu, keď do mesta prišli. Video potom Tomáš natočil v nedeľu popoludní na inom mieste.

„Je zarážajúce, že to bolo tesne pri pobreží, síce to nebolo priamo pri pláži, kde sa kúpu ľudia, ale možno predpokladať, že znečistenie nepochádza len od lodí, ktoré kotvia a pohybujú sa bližšie pri pobreží. Celá situácia v nás vyvoláva veľmi znepokojujúce pocit,“ dodal.

Medúzy, mušky, žralok i medveď

Perla Jadranu sa toto leto skloňuje v médiách takmer každý deň. Dovolenkári v Chorvátsku môžu zažiť nemilé prekvapenie v podobe medúz, o ktorých sme písali TU.

Ďalším neduhom sú aj kŕdle malých mušiek, ktoré zamorili pobrežie. Otravný hmyz pokryl pláže po celom pobreží Jadranu.

Posledné týždne sa objavovali v Chorvátsku správy, že tam spozorovali malého žraloka neďaleko pobrežia. Video sa podarilo nakrútiť približne o siedmej ráno v meste Tribunj. V tom čase už bolo niekoľko plavcov vo vode.

Medveď sa najnovšie objavil v obľúbenom chorvátskom letovisku Meka Draga. Zviera prebudilo a vydesilo turistov, ktorí spali v stane.