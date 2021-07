4 Galéria Zdroj: TASR/Michal Svítok Olympijská premiéra dopadla na JEDNOTKU: Boxer Csemez postúpil do osemfinále Slovensko má svoje olympijské zastúpenie v boxe prvýkrát od roku 1996. Skvelý taktický výkon znamenal postup nášho reprezentanta do ďalších bojov. 26. júl 2021 Ostatné športy

Slovenský boxer Andrej Csemez pri svojej olympijskej premiére postúpil do osemfinále. V pondelok v 1. kole hmotnostnej kategórie do 75 kg zdolal Aarona Solomona Princa z Trinidadu a Tobaga na body.

Zverenec trénera Tomáša Kovácsa sa v boji o elitnú osmičku stretne 29. júla s Armanom Darčiňanom z Arménska.

V 1. kole bol Slovák aktívny, jeho súpera musel ringový rozhodca po inkasovanom údere počítať. V druhom kole 23-ročný slovenský majster EÚ z roku 2018 vyzeral už pasívnejšie, jeho protivník sa lepšie pohyboval.

V treťom kole Csemez bojoval takticky, Princa držal na dištanc a napokon sa tešil z triumfu 30:27 na body.

„Prvé kolo bolo jednoznačné. Neviem, či sa jeden rozhodca nepomýlil. Štyria prisúdili víťazstvo mne, len piaty súperovi. Je to divné. Napokon som celý duel u žiadneho bodového arbitra neprehral, takže môžem povedať: Bol to náročný protivník, ale víťazstvo jednoznačné. Na zápas som nastupoval s cieľom, aby som súpera už v úvode viackrát trafil a potom ho zatlačil. V prvom kole ma ani poriadne netrafil. Chcel som pokračovať rovnakým štýlom aj v ďalších dvoch. Prince pridal, ja som nechcel zbytočne plytvať silami. Na prvý zápas to bol skutočne ťažký súper. Vyhral som a som spokojný,“ povedal na webe olympic.sk Csemez, ktorý s Darčiňanom prehral na MS 2019 v Jekate­rinburgu na body 0:5.

„Dnes som o dva roky starší a skúsenejší. Sledoval som Darčiňana na tréningoch. Vyzerá, že za roky sa neposunul výkonnostne vyššie. Teším sa na ďalší zápas, idem doň ešte silnejší ako do prvého a lepšie pripravený.“

Vďaka bronzovému medailistovi z EH 2019 v Minsku zaznamenalo Slovensko zastúpenie medzi olympijskými povrazmi prvýkrát od roku 1996, keď v Atlante súťažili Peter Baláž a Gabriel Križan.

