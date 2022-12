Zdroj: Pexels.com Operátori majú za sebou EXTRÉMNE náročný rok: Zdražovaniu sa vyhnúť NEMOHLI Enormný rast cien a všadeprítomné problémy. Aj tak by sa dal v skratke opísať rok, ktorý zažili telekomunikační operátori. Zdá sa, že obdobie, ktoré prichádza, bude ešte náročnejšie. 31. december 2022 Technológie

31. december 2022 Technológie Operátori majú za sebou EXTRÉMNE náročný rok: Zdražovaniu sa vyhnúť NEMOHLI Enormný rast cien a všadeprítomné problémy. Aj tak by sa dal v skratke opísať rok, ktorý zažili telekomunikační operátori. Zdá sa, že obdobie, ktoré prichádza, bude ešte náročnejšie.

Rok 2022 sa niesol v znamení všadeprítomného zdražovania. S rastom cien zápasia domácnosti, ale aj firmy. O tom, ako s infláciou bojujú telekomunikační operátori sa v technologickom podcaste operátora 4ka, ktorý nesie názov 4kast, rozhovoril Juraj Ondriš, predseda predstavenstva spoločnosti SWAN, ktorá prevádzkuje mobilného operátora 4ka.

Najmladší mobilný operátor 4ka je na trhu už sedem rokov. Práve ten posledný bol poriadne náročný a zdá sa, že ťažké časy nás ešte len čakajú. ”Nepamätám si nič podobné, čo by sme zažili. Je to obdobie, kedy si budeme musieť dávať pozor na to, čo robíme, ako to robíme. Treba sa na to pripraviť. Jednoduché obdobie to nebude,” vraví Juraj Ondriš.

Prečo museli zdražovať?

Operátor 4ka musel počas roka siahnuť po nepopulárnom kroku – zdražovaniu. O jedno euro mesačne zvýšil ceny svojich paušálov. Bol tento krok nevyhnutný? ”Sme v istom období, ktoré sa dá povedať, že je bezprecedentné. Nepamätám si obdobie, kedy ceny komodity, teraz poviem vo všeobecnosti komodity, vyleteli za krátke obdobie povedzme desaťnásobne. V prípade elektrickej energie bol ten násobok ešte väčší, čo je absolútne bezprecedentné a u všetkých, ktorí sú do istej miery od danej komodity závislí, tak nastávajú šokové stavy, s ktorými nikto nerátal. Prišlo to ako blesk z jasného neba. To, že tá naša reakcia bola logická a dá sa povedať, že nevyhnutná, o tom hovorí to, ako zareagoval v podstate celý sektor… Od istej doby to už bolo neúnosné a musela na to prísť nejaká reakcia. Logicky to bola reakcia zdražovania," vysvetľuje náročné rozhodnutie predseda predstavenstva spoločnosti SWAN.

Ďalšie problémy

Juraj Ondriš pripomenul, že zdražovanie nebolo iba otázkou rastúcich cien elektrickej energie. Podobné negatívne pohyby sa udiali vo viacerých sektoroch. Ako príklad uviedol nepriaznivý kurz eura voči doláru. Nakoľko telekomunikačné technológie sú kótované práve na americký dolár, nákup technológií sa operátorom predražil približne o dvadsať percent: „Čiže tých faktorov, ktoré to rozhodnutie ovplyvňovali, bolo viacero. Zdražovanie bolo jedným z nevyhnutných krokov. Telekomunikačný segment má jednu nevýhodu, že je veľmi investične náročný. To znamená, že na to, aby firmy udržiavali istý level servisu, musia tak periodicky investovať relatívne veľké objemy prostriedkov do vylepšenia technológie, ktorá je za tým.“

Ďalšou výraznou nákladovou položkou je prechod z technológie 4G na 5G. Riešením by pre niektoré telekomunikačné spoločnosti mohlo byť podľa Ondriša utlmenie časti investícií. Z tohto pohľadu však zdražovanie niektorých služieb nepovažuje za negatívne: "Reakcia trhu z pohľadu zdražovania je zdravá reakcia, ktorá dáva výhľad tomu, že aj do budúcnosti Slovensko nebude v úvodzovkách technologicky “čiernou dierou”, ale bude tu umožnená inovácia a bude to z toho pohľadu business as usual.”

Obrovský nárast ciel elektriny

Mnohí ľudia ani len netušia, aké veľké množstvo elektrickej energie telekomunikačný operátor spotrebuje. ”Keď to trošku zvulgarizujem, tak celý operátor je v podstate o nákupe frekvencií, o zakúpení technológie a o tom, že tá technológia sa živí elektrickou energiou. Samozrejme, že sú tam nejakí ľudia a to sú tiež nejaké náklady, ale elektrická energia je jeden zo zásadných komponentov, ktorý ovplyvňuje nákladovú štruktúru telekomunikačných operátorov. A to nie sú len vysielače. To sú datacentrá, kde je umiestnená technológia, to je chladenie na to, aby tá technológia vedela prežiť. Čiže tá elektrická energia je u firiem z telco oblasti jedna zo zásadných nákladových položiek. Treba si ešte uvedomiť, že to nebol percentuálny rast. Bol to rádový rast,” prezradil Juraj Ondriš s tým, že zatiaľ čo v minulých rokoch sa nakupovala elektrina v sume 40 eur za MWh, v tomto roku boli burzové výkyvy, kedy sa jej cena vyšplhala až cez hranicu tisíc eur za MWh.

Hrozí spomalenie technologického vývoja

V poslednom období sa v spojitosti s telekomunikačnými operátormi stále častejšie skloňovalo spojenie osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach. Novela patrí medzi body, o ktorých budú poslanci Národnej rady SR rokovať na najbližšej schôdzi parlamentu v závere januára 2023.

Čo by jej schválenie pre túto sféru znamenalo? ”Oslík už si nesie dosť veľkú záťaž, lebo ho čaká technologická výmena zo 4G na 5G, tak skúsme mu ešte trošku naložiť a uvidíme, či sa mu rozídu nožičky, alebo čo s tým spravíme. Ten, kto robí opatrenia tohto charakteru, by mal vedieť, čo to bude ďalej znamenať. Nie je možné, aby sme na jednej strane hovorili o tom, že chceme byť technologicky vyspelá krajina, kde bude fičať priemysel 4.0, ktorý je založený na 5G, na elektromobilite a podobných záležitostiach a na druhej strane urobiť opatrenia, ktoré tomu zamedzia, alebo budú znižovať pravdepodobnosť toho, že roll out tej technológie bude rýchly. Telekomunikačné firmy, ak sa to udeje, na to aby sa udržali v nejakom ekonomicky zdravom stave, budú vysoko pravdepodobne prehodnocovať svoje investície. Čiže čo sa udeje? Spomalí sa zrejme technologický vývoj,” myslí si predseda predstavenstva spoločnosti SWAN.

Telekomunikačný sektor ako celok vďaka aktuálnej situácii (vojna na Ukrajine, celosvetové dianie, čipová kríza a pod.) neprofituje. Bojuje so zvyšovaním cien či predlžovaním dodávok technológií. ”Nám sa tie nožnice otvárajú a nie zatvárajú. Preto sa mi zdá nelogické uvažovať o tom, aby na tento segment bola uvalená nejaká ďalšia daňová záťaž,” dodáva Ondriš.

Viac o tom, ako operátori bojujú s infláciou a čo čaká 4ku v roku 2023, sa dozviete vo videu pod článkom. Podcast 4kast si môžete vypočuť aj na platforme Spotify.

