ĽSNS podala na Mikasa trestné oznámenie: Jeho vyhlášky mali zvýhodňovať politikov!

Opozičná ĽSNS podala v piatok trestné oznámenie na hlavného hygienika SR Jána Mikasa v súvislosti s vyhláškami, ktoré svojím protestom napadol generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámil predseda strany Marian Kotleba. Mikas podľa strany vydal účelové výnimky z karantény pre členov vlády či poslancov. Poslanec Rastislav Schlosár (ĽSNS) skonštatoval, že mohlo dôjsť k zneužitiu právomoci verejného činiteľa.

Výhody v koalícii?

Podľa Kotlebu nie je možné, aby sa naďalej svojvoľným vydávaním vyhlášok nahrádzali zákony. Hlavný hygienik vydal výnimku, podľa ktorej mohli prísť do parlamentu aj poslanci, ktorí boli pozitívni na ochorenie COVID-19.

Kotleba pripomenul, že len pár dní predtým nechceli pustiť do rokovacej sály tých poslancov, ktorí nemali potvrdenie o negatívnom teste. Mikasovo konanie malo podľa ĽSNS za cieľ zabezpečiť výhody v koalícii.

Žilinka vo štvrtok (28. 1.) informoval, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR porušil dvomi vyhláškami zákon.

Viaceré porušenia

Vyhláška hlavného hygienika SR z 27. decembra 2020 umožnila koncom roka poslancom rokovať aj napriek tomu, že boli viacerí pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19 alebo boli po kontakte s pozitívnou osobou v preventívnej karanténe. Poslanci sa deň na to zišli na schôdzi, aby odobrili zákon, na ktorý potrebovali 90 hlasov.

Porušenie vidí generálny prokurátor aj vo vyhláške z 10. januára 2021, ktorá sa týka nariadenia karanténnych povinností osôb pri vstupe na územie SR. Úrad podľa Žilinku nemal oprávnenie upraviť výnimky z izolácie a karantény a výnimky pre osoby v osobitnom režime.

ÚVZ reagoval, že sa dôsledne oboznámi s obsahom písomného stanoviska Generálnej prokuratúry SR a následne sa vyjadrí k protestom Žilinku.

Chcú odvolanie Mikasa

Hlavný hygienik SR Ján Mikas by mal zo svojej funkcie okamžite odísť. V reakcii na vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku to vyhlásila mimoparlamentná strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas-SD.

Strana skonštatovala, že tak, ako máme úctu k odbornosti, treba mať aj elementárnu úctu k ústave a právnemu štátu. Reakciu TASR poskytla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

„Strana Hlas-SD je presvedčená, že je to vzdelaný a fundovaný odborník (hlavný hygienik, poznámka TASR), ktorý však nedokázal odolať absolútne neprijateľným politickým objednávkam vládnej koalície. Jeho rozhodnutia pustiť do parlamentu pozitívne testovaných vládnych poslancov alebo udeliť papalášsku výnimku vicepremiérovi Holému na jeho cesty za rodinou do Veľkej Británie, boli podľa generálneho prokurátora protizákonné. Zároveň sme presvedčení, že predstavovali závažné zdravotné a bezpečnostné riziko pre slovenských občanov,“ uviedla strana.

Papalášska výnimka

Mimoparlamentná SNS vyzýva Jána Mikasa, aby sa bezodkladne vzdal funkcie hlavného hygienika SR.

„Okrem trestnoprávneho dosahu má takéto konanie aj nedozerné dôsledky. Povolať poslancov Národnej rady SR ísť hlasovať a ohroziť tak život a zdravie iných poslancov bolo činom, ktorý vojde do histórie slovenského alebo svetového parlamentarizmu. Nikde vo svete neboli chorí poslanci povolaní do parlamentu a nehlasovali,“ tvrdí SNS.

Druhým jasným porušením zákona bola podľa mimoparlamentnej strany „papalášska výnimka“ podpredsedovi vlády SR Štefanovi Holému. Podľa SNS Holý hrubo zneužil svoju štátnu funkciu. Konanie Mikasa a Holého nesmie podľa strany ostať bez potrestania, a preto ich vyzýva, aby sa vzdali svojich funkcií.

