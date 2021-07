Zdroj: TASR/AP Pápež František navštívi Slovensko! V našej krajine strávi TRI dni Návšteva pápeža Františka bude v poradí štvrtou apoštolskou návštevou Svätého Otca na Slovensku. Dnes o 13:16 Zo zahraničia

Pápež František v nedeľu oficiálne potvrdil, že v septembri navštívi Slovensko a Maďarsko, oznámil informačný portál Svätej stolice Vatican News. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominat SaS) víta pápežovo rozhodnutie.

Pápež prijal pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Slovensko navštívi 12. až 15. septembra tohto roku, informovali o tom z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Pápež František v septembri navštívi slovenské mestá Bratislava, Prešov, Košice a Šaštín. Program cesty bude zverejnený neskôr.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že prítomnosť pápeža Františka na Slovensku bude posolstvom zmierenia a nádeje v zložitých časoch, ktoré žijeme. „Som veľmi rada, že pápež František prijal pozvanie a dnes potvrdil svoju návštevu Slovenska v septembri tohto roka. Keď som sa s ním v decembri vo Vatikáne stretla, hovoril mi o tom, ako mu je Slovensko srdcu blízke,“ spresnila prezidentka s tým, že tieto jeho slová potvrdzuje skutočnosť, že sa na Slovensku plánuje zdržať dlhšie.

„Pre Slovensko je veľkou cťou, že k nám Svätý Otec príde na trojdňovú apoštolskú návštevu, ktorá bude mať oficiálny i pastoračný charakter. Je to významný moment ako pre vzťahy Slovenska so Svätou stolicou, tak aj pre veriacich, ako aj pre všetkých ľudí hlásiacich sa ku kresťanským a humanistickým princípom,“ uviedol Korčok, ktorý sa v minulosti s pápežom už stretol vlani v decembri počas prezidentskej návštevy vo Vatikáne.

Korčok verí, že návšteva pápeža Františka „bude pre všetkých občanov našej vlasti povzbudením a posolstvom blízkosti, podpory a nádeje“.

Z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) spresnili, že pápež potvrdil svoju návštevu po nedeľnom príhovore a modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne.

„Som rád, že môžem oznámiť, že od 12. do 15. septembra, keď Pán Boh dá, pôjdem na Slovensko, aby som prišiel na pastoračnú návštevu," uviedol podľa TK KBS pápež František.

Návšteva pápeža Františka bude zároveň v poradí štvrtou apoštolskou návštevou Svätého Otca na Slovensku. Pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko spolu trikrát, v roku 1990 počas návštevy Česko-Slovenska zavítal do Bratislavy, v ére samostatnosti na Slovensko pricestoval v roku 1995, keď prišiel do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc, Prešova, Levoče a Tatier. V roku 2003 pricestoval do Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy.

Potvrdenie návštevy pápeža Františka na Slovensku je mimoriadne radostnou správou. Uviedol to predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský.

„Je to mimoriadne radostná správa, veľmi sa teším. Myslím, že mnohí z nás sa skutočne v tejto chvíli s veľkou radosťou vracajú k spomienke aj na návštevu Svätého Otca Jána Pavla II,“ zdôraznil Zvolenský. Doplnil, že táto správa prichádza aj v súvise so slávnosťou svätých Cyrila a Metoda. „Oni boli tými, ktorí nás učili úcte k pápežovi. A my budeme môcť teraz nástupcu apoštola Petra znova privítať na Slovensku, prijať ho medzi nás,“ podotkol.

Zároveň všetkých poprosil k vnútornej príprave na vypočutie pápežovho posolstva. „Je to posolstvo vnímavosti k tým, ktorí trpia, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí sú nejakým spôsobom núdzni, či v oblasti materiálnej alebo duchovnej,“ podotkol s tým, že aj tieto témy by mali byť obsahom návštevy pápeža Františka na Slovensku.

