Dnes o 12:45 Politika Pellegrini žiada demisiu vlády a prezidentku o menovanie úradníckej vlády

Strana Hlas vyzýva vládu, aby podala demisiu a od Zuzany Čaputovej potom žiada vymenovať vládu odborníkov, ktorá povedie Slovensko do predčasných volieb.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Hlavu štátu zároveň vyzvala, aby po prijatí demisie vymenovala vládu odborníkov až do predčasných parlamentných volieb. Vyhlásil to expremiér a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Hovorí, že demisia vlády s okamžitým menovaním úradníckej vlády by bola základným krokom k obnoveniu dôvery občanov v štát. Deklaroval, že úradnícka vláda by v Národnej rade (NR) SR dostala podporu poslancov z jeho strany.

Rekonštrukcia sa neoplatí

Pellegrini tvrdí, že vláda je tak zdecimovaná, že sa ju už neoplatí rekonštruovať. Preto považuje za najlepšie riešenie jej demisiu a následnú úradnícku vládu zloženú z odborníkov a profesionálov.

„Demisia tejto nedôveryhodnej vlády je prvým a základným krokom k obnoveniu dôvery ľudí v štát a jeho autoritu. Po tejto demisii musia prísť predčasné parlamentné voľby, aby ľudia mohli slobodne odovzdať mandát tomu, kto je pre nich zárukou kompetentnosti, profesionality a elementárnej dôvery,“ povedal.

Mená konkrétnych odborníkov, ktorých by si vedel predstaviť v úradníckej vláde, nepovedal. Mal by ju však tvoriť „neutrálny odborný tím“, ktorý nebude vyvolávať vášne žiadnej strany a dokázal by zjednotiť rozdelenú spoločnosť.

Myslí si, že schopní ľudia na riadenie rezortu financií či hospodárstva sa nájdu aj v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť či v bankovej rade Národnej banky Slovenska, vedenia rezortu zdravotníctva by sa zas mohol ujať niekto z pandemickej komisie.

Otázku premiérskeho postu necháva na prezidentku. Podčiarkol však, že by to mal byť schopný manažér na riadenie krízy, so skúsenosťami s tímovým riadením, ktorý by počúval aj názory odborníkov. Avizoval, že v najbližšej dobe požiada o stretnutie aj prezidentku.

Argumentuje chaosom a neprehľadnosťou opatrení. Myslí si, že aj to vedie k nevedomému porušovaniu pravidiel, lebo nik nemá prehľad, čo v ktorom regióne platí. Ľudia podľa neho začínajú byť unavení, nahnevaní a stratili vieru v účinnosť opatrení.

Vláda vraj zlyhala

Podotkol, že vláda verejnosti denne predvádza neschopnosť vyviesť krajinu z krízy, konflikty a amaterizmus.

„Treba jasne a otvorene povedať, že vláda SR zlyhala a musí z funkcií bezodkladne odísť,“ dodal s tým, že Slovensko je v kríze, ktorá okrem ekonomických dôsledkov prináša aj tisícky obetí.

Poukázal na to, že počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 prekročil hranicu 6000 a v prepočte na milión obyvateľov patrí Slovensko k najhorším na svete.

Zbierajú podpisy

Pellegrini poznamenal, že ak vláda demisiu nepodá, môžu sa v rámci opozície baviť o iniciovaní hlasovania o dôvere vláde. Pripomenul aj prebiehajúci zber podpisov na vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Hovorí, že už evidujú tisíce podpisov, ktoré prišli poštou, a ich počet denne narastá. Ďalšie zbierajú aj jednotlivé opozičné strany.

Šéf Hlasu-SD sa vyjadril aj k diskusii o nákupe vakcíny Sputnik od Ruskej federácie. Na mieste premiéra by sa podľa vlastných slov dohodol na jej dodávke s tým, že by sa dávala len občanom, ktorí podpíšu súhlas s jej použitím napriek chýbajúcej registrácii od Európskej agentúry pre lieky (EMA).

Nechal by tak jej výber na dobrovoľnosti ľudí. Pripustil, že by časť odporcov vakcinácie mohla pristúpiť na očkovanie vakcínou z inej časti sveta. Spochybnil však, či má Rusko kapacity na dodávku dostatočného množstva vakcíny na Slovensko.

Zdroj: TASR