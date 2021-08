Zdroj: TASR/AP Pikantné odhalenie olympioničky: Športovcom v Tokiu išlo hlavne o jedno… Keď sa stretnú krásni, mladí a vyšportovaní ľudia, je jasné, že to začne poriadne iskriť a vznikne nejeden milostný románik. Tak to bolo aj na OH v Tokiu. 10. august 2021 MI Šport Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Česká oštepárka Nikola Ogrodníková prezradila pre czechteam.tv, ako to bolo so sexom medzi športovcami na Olympiáde v Tokiu. Často sa vraj cítila ako lovená zver a z dychtivých pohľadov mužov bolo jasné, že mnohí si na tento sviatok športu prišli aj poriadne užiť.

Sexi atmosféra

Téma sexu počas olympijských hier sa pravidelne otvára počas každého konania tohto svetového sviatku športu. „Traduje sa, že v olympijskej dedine to žije nielen športom, ale aj sexom,“ píše isport.cz, ktorý priniesol aj otvorené slová oštepárky Nikoly Ogrodníkovej.

Vysoká blondína s vyrysovaným telom vrcholovej športovkyne vraj pravidelne cítila na sebe dychtivé pohľady mužov, napríklad v spoločnej jedálni, kde sa všetci stravovali.

„Niekedy som mala pocit, že títo ľudia tu ani nie sú kvôli pretekaniu, ale skôr aby si užili,“ hovorí česká oštepárka.

Na druhej strane, je to celkom pochopiteľné. Športovci sú takmer bez výnimky veľmi mladí ľudia, mnohí sú sotva plnoletí a majú krásne a zdravé telá, ktoré vynikajú v obtiahnutých úboroch. „Bola som prekvapená, keď na mňa v jedálni chalani pozerali ako na lovnú zver,“ dodáva Nikola.

Využitie kondómu

Organizátori olympijských pretekov sa snažia obmedzovať tieto prejavy sexuálneho záujmu. Nielen preto, že priveľa nočných radovánok oberá športovcov o energiu, ktorú potrebujú mať počas pretekov. Niektorým ženám a mužom to skrátka prekáža. „Bolo to dosť nepríjemné,“ zhodnotila to Nikola.

Je známe, že na izbách športovcov v Tokiu boli postele z kartónu. Niektorí ľudia žartovali, že dôvodom nebola ani tak ekológia, ale skôr snaha, aby taká papierová posteľ neuniesla dvoch ľudí.

„Každopádne, organizátori pochopili, že zbližovaniu športovcov sa nedá celkom zabrániť a tak do dediny pustili aj dodávku olympijských kondómov,“ uvádza portál.

Niektorí olympionici ich dokázali využiť nielen na ochranu pred pohlavnými chorobami. Austrálčanka Jessica Fox sa na sociálnej sieti pochválila, že pomocou elastického, ale pevného kondómu, si opravila kajak a potom s ním vyhrala bronzovú medailu. A to už sa skutočne oplatí.

Zdroj: Dnes24.sk