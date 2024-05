30. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Plány na víkend sa KOMPLIKUJÚ: Počasie sa totiž nepríjemne POKAZÍ Ak ste sa už nevedeli dočkať slnečného víkendu, musíme vás sklamať. Počasie si pre nás pripravilo nepríjemné prekvapenie.

Teploty sa počas uplynulých dní pohybovali na príjemných hodnotách, tesne nad hranicou dlhodobého normálu. Počasie síce prekazili búrky, no tie boli väčšinou len lokálne a rýchlo pominuli.

„V priebehu dnešného dňa sa maximálne teploty dostanú na našom území na +22 až +25 °C, pričom predovšetkým na západnom Slovensku sa dostanú teploty až nad letnú hranicu a budú atakovať hodnoty okolo +27 °C,“ informuje iMeteo.sk.

Nepríjemná zmena

Už zajtra ráno začne počasie na našom území ovplyvňovať studený front, ktorý so sebou prinesie búrky, zrážky, ale aj ochladenie.

„Maximálne teploty by v priebehu zajtrajšieho dňa mali byť o 5 až 8 °C nižšie a maximálne teploty sa budú na našom území pohybovať len do +20 °C, na juhovýchode ešte do +23 °C,“ dodáva server.

Čo nás čaká?

Na slnečné počasie zabudnite. Bude zamračené, upršané a chladnejšie. Navyše, nepríjemné počasie nás čaká aj počas víkendu.

„Naďalej by malo panovať veľa oblačnosti, zrážok a teploty pod hranicou dlhodobého normálu. K zlepšeniu počasia začne dochádzať v nedeľu a všetko sa do starých koľají vráti na začiatku budúceho týždňa,“ informuje iMeteo.sk.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk