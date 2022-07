Zdroj: Dnes24.sk Po HÁDKE hodila manželka po mužovi obrúčku, no skončila v Domaši: Po dňoch hľadania ju NAŠLI! Obrúčku manželia spoločne niekoľko dní hľadali, ale neúspešne. No teraz pre nich prišla dobrá správa. 17. júl 2022 Ľubomír Hudačko Správy

17. júl 2022 Ľubomír Hudačko Správy Po HÁDKE hodila manželka po mužovi obrúčku, no skončila v Domaši: Po dňoch hľadania ju NAŠLI! Obrúčku manželia spoločne niekoľko dní hľadali, ale neúspešne. No teraz pre nich prišla dobrá správa.

Obrúčka mladej ženy skončila v Domaši po manželskej hádke. Potom ju manželia neúspešne hľadali, no teraz sa našla. Domaša City Dobrá o tom informuje na sociálnej sieti.

”Príbehy, aké sa stávajú veľmi často a ktoré píše sám život. Neznáma žena na Domaši hodila v návale zlosti do svojho milovaného manžela obrúčku, no netrafila ho a tá omylom skončila v Domaši. Očití svedkovia uvadzajú, že sa to udialo na pláži pod penziónom Solaris,” vysvetľujú v príspevku na sociálnej sieti.

Obrúčku potom manželia spoločne niekoľko dní hľadali, ale neúspešne.

Žena bola nešťastná, lebo hovorí sa, že strata obrúčky prináša smolu. ”Stalo sa však nemožné. Pokles vody v Domaši ju odhalil a pre manželov tak máme dobrú správu. Obrúčka sa našla. Majiteľka nech sa prihlási na telefonne číslo u pána Jozefa,” doplnila Domaša City Dobrá s tým, že ak správne povie iniciály uvedené na obrúčke, nálezca jej ju odovzdá.

