Zdroj: TASR/Roman Hanc Po usmrtení medvedice ostali bez matky TRI mláďatá: Čo s nimi bude? V pondelok v noci utratili ochranári medvedicu a jedno jej mláďa. Ďalšie tri ušli do lesa. Je otázne, či sa ku kontajnerom budú vracať. 4. máj 2021 Správy Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR bude naďalej monitorovať situáciu s troma malými medveďmi, ktoré ušli po tom, čo medvedicu a jedno mláďa ochranári uspali pri kontajneroch v meste Vysoké Tatry.

Je otázne, či sa ku kontajnerom budú vracať, alebo po negatívnom zážitku zmenia svoj prístup a stiahnu sa späť do lesa.

Uviedla to hovorkyňa ŠOP Anna Weissová, podľa ktorej je stále možnosť, že si medvieďatá navyknú na prirodzený spôsob života bez ľudí a odpadu. Štátne lesy Tatranského národného parku pôvodne informovali o dvoch medvieďatách.

Lákadlom sú odpadky

Zásahový tím v júni minulého roka analyzoval stav zabezpečenia odpadov na území mesta Vysoké Tatry. Výsledky ukázali, že takmer 43 percent odpadu nie je zabezpečených vôbec a 33 percent je zabezpečených nedostatočne.

„Odpadové nádoby mnohých súkromných rekreačných zariadení sú pre medvede voľne prístupné bez akéhokoľvek zabezpečenia, iné sú proti vnikaniu medveďov zabezpečené nedostatočne a jedince medveďa do nich naďalej vnikajú,“ priblížila Weissová.

ŠOP na základe výsledkov analýzy podala podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Tá preskúmala podozrenie z nezákonného nakladania s odpadom na území mesta.

Zabezpečenie stojísk

Ochranári vyzývali Vysoké Tatry na zabezpečenie existujúcich stojísk na odpad, čo postupne začalo. „Na niektorých staničkách pribudli priečne lišty, ktoré by medveďom mali zabrániť pri manipulácii s nádobami na odpad,“ podotkla Weissová. Zdôraznila však, že takýmto spôsobom nie sú zabezpečené všetky stojiská v meste.

„Mesto Vysoké Tatry podalo v roku 2021 žiadosť na výstavbu nových osem až desať stojísk odpadu (staničiek) z finančných prostriedkov Envirofondu na základe zverejnenej výzvy,“ uviedla hovorkyňa.

Problémovú medvedicu spozorovali ochranári pri kontajneroch prvýkrát v júni 2020. Vtedy sa ju podarilo odplašiť z intravilánu obce. Začiatkom jesene prišli podľa Weissovej nové hlásenia o jej výskyte.

Plašenie nepomohlo

„Zásahový tím medvediu rodinu monitoroval a plašil od septembra do novembra minulého roka a členovia tímu boli na mieste viacmenej každú noc,“ podotkla. Mláďatá prenikli aj do budovy, kde sa nachádza cukrárenská výroba a tiež do koliby.

Keďže plašenie nebolo účinné, odchyt medvedice a jej štyroch mláďat bol plánovaný na jeseň minulého roka. Mláďatá sa mali umiestniť do odchovných zariadení. „To sa však nepodarilo, keďže sa medvedia rodina pobrala na zimný spánok o niečo skôr,“ vysvetlila hovorkyňa.

„Členovia zásahového tímu v oblasti mesta Vysoké Tatry opätovne viacero nocí hliadkovali a na jedincov použili metódy plašenia a averzívnej terapie. Všetky použité postupy potvrdili nezvratnú zmenu správania,“ povedala Weissová s tým, že posledným riešením bolo uspatie mláďaťa a medvedice.

