Podnikatelia sú na pokraji krachu, ceny rastú a kde je Sulík? V Dubaji varí halušky!

Počet „čiernych“ okresov na Slovensku sa zvyšuje. Život ľudí bude výraznejšie obmedzený, mnohé prevádzky nebudú môcť poskytovať svoje služby a obávajú sa, či tretiu vlnu zvládnu. Nezaradení poslanci pôsobiaci v strane Hlas-SD preto opäť navrhnú znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) pre gastrosektor. Líder strany Peter Pellegrini to vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.

Pellegrini priblížil, že navrhnú zníženie DPH pre gastropriemysel od 1. marca 2022 až do konca roka na 5 % a následne od roka 2023 by sa mala vrátiť sadzba dane na 10 %, aby bola zrovnoprávnená so sadzbami, ktoré sa používajú v hoteloch pri ubytovacích službách.

Obrovský problém

„Tých 5 % má byť spôsobom, ako ešte výraznejšie pomôcť gastropriemyslu spamätať sa z druhej a pravdepodobne aj náročnej tretej vlny pandémie z ekonomického pohľadu,“ dodal.

Poznamenal, že nebude protestovať, ak si tento návrh osvojí vládna koalícia. „Ak toto neurobíme pre slovenský gastropriemysel, bude to obrovský problém a dostaneme do smútku naozaj veľké množstvo slovenských podnikateľov, ktorí tieto obmedzenia nebudú vedieť prežiť,“ varoval Pellegrini, podľa ktorého bola pomoc v prvej aj druhej vlne pandémie nedostatočná.

Zároveň vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ministra financií Igora Matoviča a premiéra Eduarda Hegera (obaja OĽANO), aby okamžite predložili návrh odškodňovacieho zákona pre podniky, ktoré nemôžu poskytovať svoje služby. „Tu už ide o existenčné problémy a prežitie týchto ľudí, ktorí už nemajú ani na energie a iné služby spojené s chodom svojich prevádzok, a preto okamžitý zákon o odškodňovaní a jeho urýchlené prijatie je kľúčové,“ zdôraznil.

Halušky v Dubaji

Podľa neho treba zvážiť aj to, či sú pravidlá COVID automatu logické a či naozaj zabraňujú šíreniu choroby COVID-19 alebo sú len technickým riešením a život ľudí viac komplikujú. Súčasne sa pýtal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), prečo rezort zdravotníctva každý deň neinformuje, v akom veku sú ventilovaní pacienti, koľkí z nich sú očkovaní a neočkovaní a tiež koľko zo zomretých ľudí bolo očkovaných a koľko neočkovaných.

Peter Pellegrini nešetril kritikou ani na ministra hospodárstva Richarda Sulíka: „Hlas opäť supluje vládnu koalíciu a prichádza s konkrétnymi návrhmi, pretože vláda je úplne mimo, tak ako to hovorím už jeden mesiac. Minister Sulík, namiesto toho, aby riešil veci, je opäť v Dubaji, neviem už koľkýkrát. Neviem, čo tam robí. Naposledy som videl, že varí vo svojom straníckom tričku v našom pavilóne bryndzové halušky. Nerozumiem, čo toto má na prospech Slovenskej republiky významným spôsobom urobiť. Nechápem. Namiesto toho, aby bol doma."

Hovorí o hanbe

„Máme tu problém v energetike, máme tu problém s rastúcimi cenami, máme tu problém s vysokou infláciou ako takou. Kde sa pozriete je nejaký problém. A tento pán je v Dubaji a varí halušky pre nejakých návštevníkov, ktorí tam prídu a ešte sa s tým na internete chváli. Je to obrovská hanba, nehovoriac už o tom, že v našom pavilóne v Expo Dubaj sa ponúkajú francúzske vína, talianske minerálky a toho slovenského je tam žalostne málo. To je tak isto absolútna hanba, je to výsmech všetkým poctivým domácim producentom slovenských dobrých, zdravých potravín, vín a iných produktov, pretože ponúkame tam úplne inú medzinárodnú kuchyňu a slovenského vína alebo slovenského piva by ste sa tam asi nedopátrali vôbec nijakým spôsobom," dodal líder strany Hlas-SD.

Problémová energetika

Pellegrini sa dotkol aj témy prevodu podielu v Stredoslovenskej energetike. Vyzval preto predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO), aby „s ministrom hospodárstva zabezpečili, že kupujúci, ktorý sa chce zbaviť svojho významného podielu v Stredoslovenskej energetike odpredá tento podiel do rúk štátu, samozrejme za primeranú trhovú cenu. Pretože si myslíme, že energetiku musí mať čo najviac v rukách štát a nie vlády cudzích krajín. Ako vidíte, záujem o Stredoslovenskú energetiku už prejavili aj vlády napríklad z Maďarska a bohvie ktoré iné."

Podotkol, že ak by sa podarilo odkúpiť Stredoslovenskú energetiku a pred rokom aj podiel vo Východoslovenskej energetike, štát by mohol mať pod kontrolou ceny energií na dvoch tretinách územia Slovenska.

„Žiaľ, to by sme museli mať ministra, ktorému záleží na slovenských národných záujmoch. Museli by sme mať premiéra, ktorý reálne na vláde predkladá veci, ktoré sa reálne musia riešiť, ktoré trápia Slovenskú republiku a nie pseudoproblémy, ktoré sa tu predkladajú a kde sa vládna koalícia háda o nejakej súdnej mape, ktorá aj keby nebola, tak Slovensko prežije a dokonca ešte lepšie bude fungovať bez toho stresu a konfliktov, ktoré majú vo vládnej koalícii," dodal Peter Pellegrini.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk