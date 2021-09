Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Potrebujete zlepšiť náladu? Stačí si uvedomiť, za čo ste VĎAČNÍ a budete v pohode K budovaniu pozitívneho myslenia prispieva aj pravidelná večerná rekapitulácia toho, čo sa nám počas dňa páčilo či podarilo. 18. september 2021 Magazín

Optimizmus a pozitívne myslenie sú úzko spojené s telesnou a duševnou pohodou, pripomína Veronika Hičárová zo Spoločenskovedného ústavu Centra Spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV). Podporiť ho možno zmenou uhla pohľadu či uvedomením si, za čo sme vďační.

Sústreďme sa na pozitíva

Ako uviedla, v prvom rade je dôležité uvedomiť si spôsob, akým myslíme a ako vnímame udalosti okolo a snažiť sa meniť negatívny pohľad na pozitívny. „Zmena perspektívy alebo uhla pohľadu je dôležitým prvkom pozitívneho myslenia. Neznamená to, že nevidíme to negatívne, ale že ak si máme vybrať, na čo sa sústredíme, tak to bude to pozitívne,“ vysvetlila psychologička s tým, že tiež pomáha uvedomiť si, že myšlienky sú len podkladom pre ľudské presvedčenie alebo správanie.

Upozornila tiež, že za negatívnymi myšlienkami sa často ukrýva strach alebo úzkosť z niečoho, čo nás môže čakať v budúcnosti. Takéto myšlienky pomáha eliminovať návrat do prítomného okamihu.

K budovaniu pozitívneho myslenia podľa nej prispieva aj uvedomovanie si vecí, za ktoré sme vďační, prípadne pravidelná večerná rekapitulácia toho, čo sa nám počas dňa páčilo či podarilo. „Aj drobnosti pomáhajú vylepšiť našu náladu. Môže to byť fotografia niekoho, kto nám je veľmi blízky alebo spomienka na dovolenku či výlet,“ spresnila.

