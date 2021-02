11 Galéria Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Spíte so psom v posteli, varíte mu a bozkávate viac ako partnera? Čo to o vás vypovedá? Štvornohí chlpáči, ktorí sú súčasťou ľudskej rodiny, sa majú ako prasiatka v žite! Dokazuje to aj najnovší výskum, v ktorom sa nájde nejeden psičkár. 28. február 2021 Magazín

28. február 2021 Magazín Spíte so psom v posteli, varíte mu a bozkávate viac ako partnera? Čo to o vás vypovedá? Štvornohí chlpáči, ktorí sú súčasťou ľudskej rodiny, sa majú ako prasiatka v žite! Dokazuje to aj najnovší výskum, v ktorom sa nájde nejeden psičkár.

Nasledujúce riadky zrejme nebudú pre psičkárov žiadnou novinkou. Asi sa všetci zhodneme, že svojich štvornohých miláčikov zbožňujeme natoľko, že im často dovolíme viac ako ostatným ľuďom v domácnosti. Potvrdil to dokonca aj nový prieskum, podľa ktorého sme schopní pre svojich chlpáčov urobiť takmer všetko!

Záchranné akcie ako z filmu

Podľa goodnewsnetwor­k.org sa do štúdie zapojilo 2-tisíc majiteľov psov. Prieskum zisťoval, ako prejavujú lásku svojim psíkom a čo všetko sú ochotní urobiť pre ich záchranu.

Až 72 % opýtaných priznalo, že by pre záchranu svojho miláčika boli ochotní riskovať vlastné zdravie. Kým niektorí pri záchrane psíka riskujú život v zamrznutom jazere, iní sú schopní postaviť sa medzi rozzúrených psov a schytať kúsanec za svojho chlpáča. Nechýbali ani nebezpečné situácie, kedy majiteľ psa čelil útoku hada, elektrickému prúdu či hrozivým výškam.

Pre psičkárov to nie je nič nenormálne. Podľa prieskumu až 78 % opýtaných považuje psa za plnohodnotného člena rodiny, čiže je prirodzené, že ho takto odhodlane chránia.

Zaujímavé sú aj ďalšie zistenia prieskumu. Viac ako polovica opýtaných (53 %), ktorí žijú v manželskom či partnerskom vzťahu pripustila, že bozkávajú svojho psíka viac ako svojho partnera. Traja z piatich opýtaných dokonca priznali, že uprednostňujú svojho psa pred ľuďmi, ktorých poznajú. Prieskum dokonca zistil aj to, že až 47 % respondentov pozná mená psov v ich susedstve, nie však ich majiteľov.

Článok pokračuje pod fotkou.

Nekonečná láska

Štúdia skúmala aj to, ako psičkári prejavujú svoju náklonnosť svojmu psíkovi. Nielenže nechávajú svojho psa spať v posteli a povaľovali sa na gauči, každý tretí opýtaný dokonca priznal, že necháva svojho štvornohého kamoša nasledovať ho do kúpeľne či na toaletu.

Viacerí tiež uviedli, že pre svojho psíka pripravujú sviatočné jedlo, kupujú na sviatky darčeky a nesmú chýbať ani na rodinných fotografiách.

„Výsledky prieskumu odrážajú to, čo vidíme každý deň. Ľudia považujú svoje domáce zvieratá za členov svojej rodiny. Naše domáce zvieratá nám prinášajú toľko radosti, a hoci za to pýtajú len málo na oplátku, chceme pre nich len to najlepšie,“ uviedol Shawn Buckley, zakladateľ spoločnosti JustFoodForDogs.

Zdroj: Dnes24.sk