24. máj 2021 MI Politika POZRITE, akí kamaráti! Matovič jedinou fotkou s týmto politikom vyrazil mnohým dych Ešte nedávno Igor Matovič (OĽANO) označoval Smer-SD za mafiánsku stranu. Teraz žartuje, robí opičky a fotí sa s dlhoročným podpredsedom tejto strany, Petrom Kažimírom.

Šéf OĽaNO je známy svojou schopnosťou šokovať verejnosť a niekedy sa zdá, akoby to robil úplne premyslene. Tentokrát však naozaj vyrazil dych aj ľuďom, ktorí ho v posledných voľbách volili. Jeho vysmiata fotka s guvernérom Národnej banky Slovenska Petrom Kažimírom vyvolala búrlivé reakcie.

Kauzy už nevadia?

Igor Matovič zverejnil na Facebooku svoju fotku s Petrom Kažimírom so stručným komentárom. „Minister financií a guvernér NBS pozdravujú ľudí dobrej vôle na Slovensku zo spoločného rokovania všetkých ministrov financií a guvernérov národných bánk všetkých členských krajín Európskej únie v Lisabone.“

Peter Kažimír je od roku 2019 už bez straníckej knižky a stojí na čele nezávislej bankovej inštitúcie. Dlhé roky však verne slúžil Robertovi Ficovi, bol členom jeho dvoch vlád a nikdy svojho šéfa ani kauzy Smeru otvorene nekritizoval.

„Ha-ha-ha tento človek si z nás robí srandu. Vraj bojovník proti mafii, hej, ale len v opozícii a len papuľou, so skutkami je to už horšie… Viac sa už asi klesnúť nedá, nabudúce sa s Ficom a Pellem odfoťte,“ píšu Matovičovi rozhorčení ľudia v komentároch.

Mnohí mu pripomínajú, že ešte donedávna praktiky Smeru a jeho predstaviteľov kritizoval, dokonca že priamo vyhral voľby na tejto téme a teraz sa tvári, akoby bol Kažimír jeho najlepší kamarát. Niektorí sa ho pýtajú, či bude takto žartovať aj s Jánom Počiatkom, ak ho najbližšie stretne niekde pri jeho vile vo Francúzsku.

Čerstvé pochybnosti

Veselé žartíky Matoviča s Kažimírom sú o to zarážajúce, že len nedávno vyšlo na povrch tvrdenie obvineného podnikateľa Michala Suchobu, ktorý namáča Petra Kažimíra do obrovských úplatkov. Ťažko si predstaviť, že by o tom líder OĽaNO nevedel.

Podľa Suchobu mal vplyvný oligarcha z éry Smeru Jozef Brhel dávať pol milióna eur ako úplatky Petrovi Kažimírovi, keď bol vo funkcii ministra financií. Ten to rezolútne odmietol ako absolútnu lož. Žiadne dôkazy k tomuto verbálnemu obvineniu sa zatiaľ neobjavili.

OĽaNO však v minulosti Petra Kažimíra tvrdo kritizovalo. Napríklad v máji 2016 Matovičovo hnutie ako opozičná strana tvrdilo, že Finančná správa spadajúca pod Kažimírov rezort má leví podiel na ututlávaní daňovej kauzy Ladislava Bašternáka.

Preto OĽaNO žiadalo Petra Kažimíra ako vtedajšieho ministra financií, aby odvolal šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho. Tento apel bol neúspešný, ale F. Imrecze už dnes sedí vo väzbe.

V roku 2019 zasa OĽaNO obviňovalo Petra Kažimíra, že je spoluzodpovedný za miliardovú dieru v štátnom rozpočte a Slovensko preto stojí na prahu krízy. "Bohužiaľ, Smer nebol ani jeden jediný rok počas svojej 12-ročnej vlády schopný prikryť nás takou perinou, na akú máme. Každý rok urobili dieru v rozpočte a z našej spoločnej špajze vybrali viac, ako do nej ľudia dali,“ hovoril vtedy Igor Matovič aj na adresu P. Kažimíra, ktorý bol dlhé roky ministrom financií Smeru.

