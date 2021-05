Unavená odchádzajúca sestra: Štát na nás kašle. Chcú nás udržať? Mám riešenie!

Zdravotná sestrička zo Slovenska nie je jediná, ktorá odchádza! Napriek tomu spísala akýsi manuál našej záchrany. Mohol by nás ušetriť od bolestivého odchodu odborníkov a zlepšiť podmienky v nemocniciach.

Zdravotná sestrička zo Slovenska nie je jediná, ktorá odchádza! Napriek tomu spísala akýsi manuál našej záchrany. Mohol by nás ušetriť od bolestivého odchodu odborníkov a zlepšiť podmienky v nemocniciach.

Je unavená, vyčerpaná, sklamaná. Skúsená slovenská zdravotná sestrička odchádza po 15 rokoch z istej nemocnice. No nie je jediná!

„Mohla by som napísať siahodlhý status o tom, ako tento štát zlyhal pri riadení pandémie. Ako tento štát roky kašle na systémovú zmenu, ktorá by zachránila zdravotníctvo.“ Ona toho však povedala oveľa viac.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať VEĽKÝ PREHĽAD: Takto budú od pondelka fungovať kúpaliská, reštaurácie a hotely

Zdravotná sestrička svoju prácu milovala a dávala zo seba to najlepšie. To však nestačilo.

„Aj ja som sa rozhodla dať výpoveď a odísť, a to napriek tomu, že svoju prácu som robila s láskou a najlepšie ako som vedela,“ zverila sa verejne na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Spadnú nám na hlavu? Paneláky ohlasujú KONIEC životnosti! Odborníčka radí, čo s tým

Teraz nielenže ponúkla návrh riešenia, no ukázala nelichotivú realitu veľakrát „bezzubého systému“.

„Chcú ľudí udržať? Ponúkam návrh riešenia.“ Svoje postrehy a návrhy spísala do 6 bodov.

1.) Zvýšiť mzdy. Nie akože, ale naozaj.

„Nie je možné, aby vysokokvalifikovaná sálová sestra (to je tá, čo asistuje pri operáciách) zarábala pomaly menej ako predavačka v supermarkete.“

Vážim si každú profesiu, každého človeka. Ale predsa vysoko odborná práca nemôže byť takto slabo platovo ohodnotená.

2.) Zlepšiť pracovné podmienky. Je nutné rekonštruovať naše nemocnice a zlepšiť ich vybavenie. Väčšina z nich žiaľ nezodpovedá štandardu 21. storočia. Nemôžete v roku 2021 pacienta prevážať 100-metrovou chodbou kvôli základnej hygiene! Aj toto je realita niektorých našich nemocníc.

3.) Navýšiť počet sestier v nemocniciach. Naše dievčatá sú preťažené. Robia veľa hodín a majú na starosti viac pacientov, ako sú schopné kvalitne stíhať.

Zvýšením miezd prilákate naspäť do nemocníc naše sestry a kľudne treba prijímať aj dievčatá z Ukrajiny či zo Srbska.

4.) Kedysi mali veľké nemocnice aj vlastné ubytovne, aby „cezpoľný“ nemocničný personál mal kde bývať, kým si vyrieši bývanie. Skúste dnes nalákať sestričku z iného mesta do Bratislavy, kde jej plat pomaly stačí akurát nato, aby si prenajala garsónku, či izbu niekde na periférii. A to nejedla, nepila, nič si nekúpila, nenašetrila.

5.) Navýšiť počet ošetrovateľov a rovnako im zvýšiť mzdy.

„Sestry majú primárne robiť odbornú prácu, no žiaľ často zaskakujú práve prácu ošetrovateľov. Nie, nie je im to proti srsti, ale ide to na úkor práve odbornej práce.“