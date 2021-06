Zdroj: TASR Praktický návod na lacnú a skvelú dovolenku. Dokáže to každý! Ak si už robíte plány, kam si ísť v lete oddýchnuť na dovolenku, poradíme vám, ako to urobiť čo najlacnejšie a bez zbytočných kompromisov na kvalite. 8. jún 2021 MI Ako ušetriť

8. jún 2021 MI Ako ušetriť Praktický návod na lacnú a skvelú dovolenku. Dokáže to každý! Ak si už robíte plány, kam si ísť v lete oddýchnuť na dovolenku, poradíme vám, ako to urobiť čo najlacnejšie a bez zbytočných kompromisov na kvalite.

S teplým počasím stúpa aj chuť konečne vyraziť za dobrodružstvom alebo príjemným oddychom či už doma alebo v zahraničí. Pandémia síce cestovateľské plány krotí, ale na druhej strane skresala ceny leteniek na minimum. To by bola škoda nevyužiť.

Cestovať s rozumom

Ak sa chystáte vycestovať letecky do zahraničia, mali by ste zvoliť radšej európsku destináciu. Na slovenskom cestovateľskom semafore sú krajiny EÚ zaradené do bezpečnej zelenej kategórie bez ohľadu na epidemiologickú situáciu.

Ak sa chystáte k moru, najlepšie je vyraziť práve teraz, v júni alebo neskôr v septembri. Ceny ubytovania sú mimo hlavnú letnú sezónu nižšie aj o tretinu a to môže výrazne znížiť vaše náklady na cestu.

Vyraziť do Chorvátska, Grécka či Španielska práve v júni je výhodnejšie aj z hľadiska komfortu. Sezóna sa ešte len rozbieha a tak sa vyhnete preplneným plážam a letoviskám. Počasie je pritom už príjemne teplé a nebudú vás sužovať augustové horúčavy.

Jedna letenka, odlišné ceny

Pri kúpe letenky používajte porovnávacie portály a neváhajte si vyhľadať ten istý let na viacerých stránkach, ideálne v rôznych jazykových mutáciách. Budete prekvapení, že tú istú letenku môžete kúpiť aj o desiatky eur lacnejšie.

Vyskúšajte ponuku stránok ako je flightor.com, kayak.ie alebo kiwi.com. Pri predajcoch leteniek neváhajte prehľadať ponuky nielen známych slovenských stránok, ale aj ich českých mutácií.

Ideálne je, ak ste s odletom flexibilní a môžete sa zbaliť a vyraziť takmer zo dňa na deň. V tom prípade si určite nechajte zasielať akciové ponuky leteniek na mail a budete mať istotu, že získate tú najvýhodnejši­u cenu.

Ubytko za menej

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že by ste k moru išli vlakom? Priame spojenia do Chorvátska už premávajú a ak cestujete len dvaja, náklady na cestu budú v prepočte na osobu zrejme nižšie ako v prípade cesty autom. Okrem toho zažijete aj kúsok vlakovej romantiky a budete sa správať ekologicky.

Pri hľadaní vhodného ubytovania je vždy dobré vyskúšať kontaktovať hotel, či majiteľa nehnuteľnosti priamo.

Veľké rezervačné portály si totiž často prihadzujú k výsledným cenám aj svoju províziu. Ak si u nich vyhliadnete hotel či chatu, väčšinou nie je problém nájsť toto zariadenie na webe a urobiť si rezerváciu priamo.

Kde jedia miestni

Vyberte si ubytovanie, ktoré ponúka aj kuchynku a môžete si na dovolenke variť. Rozhodne tak ušetríte veľa peňazí. Neobťažujte sa však s vláčením surovín z domu. Vždy sa dá nakúpiť za porovnateľnú sumu aj v miestnych potravinách a ak ste v zahraničí, tak neprídete ani o zážitok z ochutnávania lokálnych dobrôt.

Bol by však hriech, keby ste pri pobyte v zahraničí aspoň občas neochutnali aj tamojšiu kuchyňu. Vyhýbajte sa však reštauráciám na najrušnejších uliciach, kde je najviac turistov.

Preskúmajte odľahlejšie miesta a zistite, kam chodia jesť miestni. Váš kulinársky zážitok bude určite lepší i lacnejší.

Odolajte tiež pokušeniu priniesť z dovolenky suvenír sebe i priateľom. Aj tak sú to väčšinou len predražené zbytočnosti, ktoré fungujú ako pasce na turistov. Ak už chcete niečo kúpiť, zvoľte radšej typické miestne produkty ako olivový olej, víno či med.

