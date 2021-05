Zdroj: Facebook.com/Estilo AP Práca z domu vám ušetrí stovky eur! Čo všetko si musíte spočítať? Dal vám zamestnávateľ na výber, či chcete naďalej robiť z domu alebo sa vrátiť späť do kancelárie? Home office je jednoznačne výhodnejší pre vašu peňaženku. 18. máj 2021 MI Ako ušetriť

18. máj 2021 MI Ako ušetriť Práca z domu vám ušetrí stovky eur! Čo všetko si musíte spočítať? Dal vám zamestnávateľ na výber, či chcete naďalej robiť z domu alebo sa vrátiť späť do kancelárie? Home office je jednoznačne výhodnejší pre vašu peňaženku.

Pandémia koronavírusu postupne ustupuje a život sa konečne pomaly vracia do starých koľají. Zamestnanci pracovali dlhé mesiace z domu systémom home office, a teraz dostali mnohí na výber, či sa chcú vrátiť späť do kancelárie alebo naďalej zostať v papučiach pri domácom počítači. Čo si vybrať?

Je to lacnejšie

Každý zamestnávateľ v tejto dobe uvažuje inak. Niektorí naháňajú svojich ľudí späť do firemných priestorov, pretože majú pocit, že doma boli menej výkonní. Iné firmy si zasa spočítali, že home office im môže ušetriť peniaze, pretože im stačia menšie kancelárske priestory, menej počítačov a pod.

Ak to umožňuje charakter práce, najčastejší trend je taký, že firmy zavedú akýsi hybridný model, v ktorom budú zamestnanci trebárs tri dni doma a dva dni v práci. Je to praktické riešenie, pretože pandémia môže na jeseň udrieť opäť v tretej vlne a je dobré byť pripravený.

Viac ako polovica ľudí na Slovensku by mala aj v tomto roku pracovať aspoň pár dní v týždni z domu. Vyplýva to z údajov pracovného portálu Profesia.

Očakáva sa, že minimálne tretina zamestnancov túto možnosť naďalej bude mať. Je to výhodné nielen pre firmy, ale aj pre samotných zamestnancov. Konkrétne úspory sú však veľmi individuálne a záležia od toho, ako sa človek dopravoval do práce, ako sa stravoval a ako má technicky vybavenú domácnosť.

Najväčšie úspory

Najviac peňazí zostane v peňaženke tým, ktorí do práce dochádzali autom. Výsledný účet každého človeka je veľmi individuálny. Záleží to od toho, koľko kilometrov ste denne prejazdili, či to bolo po meste alebo po diaľnici a aké úsporné je vaše auto.

Ak by ste sa presúvali len po meste a vaša spotreba by bola 9 l/100 km, pri priemernej cene 1,35 eur za liter benzínu by vás každodenných desať kilometrov stálo zhruba 1,2 eur denne. Ak budete sedieť doma, ročne tak ušetríte približne 300 eur.

Do tohto výpočtu sme pritom nezapočítali náklady na opotrebovanie vozidla a parkovanie. Ak by ste sa mohli úplne vzdať auta, ušetrili by ste aj na poistení a servise, čím by vaša úspora mohla byť aj dvojnásobná.

Drahé je aj dochádzanie verejnou dopravou. Opäť veľmi záleží na tom, či využívate vlak, autobus, prípadne oboje a ako dlho cestujete. Ak by ste si každý deň kupovali len dva lístky s cenou 0,70 eur, ročne vás to vyjde na 350 eur. A to už je slušná úspora.

Doma je to lacnejšie

Ak ste sa v práci stravovali v kantíne alebo reštaurácii, určite ste každý deň minuli zhruba 5 eur na obedové menu a 1 – 2 eurá na nápoje, kávu alebo sladkosť po obede. Výpočet je, samozrejme, len orientačný a záleží od cenovej úrovne vášho mesta i vašich osobných zvykov. Pre ilustráciu však postačí.

Ak by ste boli každý pracovný deň v práci, ročne takto prejete 1750 eur. Ak máte od zamestnávateľa stravné lístky na maximálnu hodnotu 5 eur, je to lacnejšie. Stále však doplácate až 500 eur ročne.

Je nepochybné, že variť si doma a nikam necestovať je vždy lacnejšou alternatívou. Na druhej strane však treba zvážiť aj nevýhody takejto papučovej práce. Niektorým ľuďom chýba kontakt s kolegami, sú menej výkonní a upadá aj kvalita ich práce, pretože nemôžu svoje nápady zdieľať.

Článok vznikol v spolupráci s mobilným operátorom 4ka

Zdroj: Dnes24.sk