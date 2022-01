Zdroj: pixabay.com , TASR/AFP Prečo žraloky útočia na ľudí? Vedci zistili, ČO a KEDY ich k nám priťahuje Bojíte sa žralokov? Vďaka najnovšiemu poznatku sa na nich môžete pripraviť lepšie. Vedci zistili, kedy nastáva nechcené blízke stretnutie najčastejšie. 22. január 2022 Monika Hanigovská Magazín

22. január 2022 Monika Hanigovská Magazín Prečo žraloky útočia na ľudí? Vedci zistili, ČO a KEDY ich k nám priťahuje Bojíte sa žralokov? Vďaka najnovšiemu poznatku sa na nich môžete pripraviť lepšie. Vedci zistili, kedy nastáva nechcené blízke stretnutie najčastejšie.

Morský predátor v nás už od nepamäti vyvoláva najmä zdesenie a rešpekt, zatiaľ čo odbornú verejnosť neprestáva fascinovať svojou silou, svižnosťou a inteligenciou.

Tak či onak, nikto by ho asi nechcel stretnúť naživo niekde počas dovolenky. Výskumníci však prichádzajú s najnovšími poznatkami, ktoré odhaľujú, kedy a pravdepodobne aj prečo dochádza k najčastejšiemu vzájomnému stretu. Informuje o tom vedecký portál Science Daily.

Výskum, aký tu ešte nebol

Skupine vedcov z Louisianskej štátnej univerzity a Floridskej univerzity sa podarilo zozbierať cenné informácie, ktoré odhalili zaujímavé fakty.

„Je za tým veľké množstvo údajov, preto je tento výskum dôležitý,“ pripomína Science Daily. Výskumníci totiž zozbierali, zhrnuli a skúmali útoky žralokov, ktoré sa odohrali po celom svete za posledných 55 rokov. A výsledok? Vedci odhalili akési vzájomné prepojenie medzi lunárnymi fázami a útokmi žralokov, hoci dôvody zostávajú ešte stále neznáme.

„Zdá sa, že súvislosť medzi fázami Mesiaca má na našu planétu očividne väčší vplyv, ako sme si doposiaľ mysleli,“ prezrádza Science Daily.

Odborníci sa pozreli na útoky žralokov podrobne a zistili, že najviac stretov zaznamenali ľudia v období okolo splnu, menej sa odohralo počas ostatných fáz Mesiaca.

Pôsobenie splnu

Ako pripomína vedecký portál, na niektoré zvieratá má spln skutočne veľký vplyv, a čím je bližšie, tým na ne viac pôsobí. V tomto období preto mnohé z nich vykazujú špecifické správanie, upozorňuje portál. No tomu, že môže ovplyvňovať aj svet žralokov, sa doteraz nikto aktívnejšie nevenoval.

Útoky žralokov sú však stále zahalené rúškom tajomstva. „Väčšina útokov sa deje za denného svetla. Mesiac však môže pôsobiť na Zem a oceány inými silami, ktoré sú oveľa jemnejšie,“ pripomína Steve Midway, docent a výskumník projektu.

Stojí preto minimálne za zváženie, či by sme počas obdobia splnu nemali byť viac ako inokedy v strehu.

Pre dobré vzájomné vzťahy

Majestátne tvory sú však predsa len doma, a človek je ten, kto vchádza do ich prirodzeného prostredia. No najnovšie informácie by mohli smerovať ku schéme, ako s nimi čo najlepšie vychádzať.

„Nové údaje slúžia ako akýsi stavebný kameň k lepšiemu pochopeniu žraločích útokov. Informácie by mohli v budúcnosti poslúžiť pri vývoji odporúčaní v rámci rekreačných vodných aktivít,“ dodáva na záver Science Daily.

