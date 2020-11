Dnes o 15:48 Regióny Predstavitelia samospráv sú unavení a zúfalí: TÍTO zvažujú, že sa postavia na odpor

Predstavitelia samospráv, ale aj zdravotníci a dobrovoľníci, melú z posledného. Sú mimoriadne unavení.

11 Galéria

Foto: Katarína Winklerová / Zdroj: Dnes24.sk

Ak by štát nariadil druhé kolo celonárodného testovania, samospráva bratislavskej Karlovej Vsi už teraz upozorňuje, že sa možno postaví na odpor.

„Koketujem s myšlienkou, že v prípade nariadenia druhého kola testovania v Bratislave, konkrétne u nás v Karlovej Vsi, navrhnem vypovedanie poslušnosti,“ oznámila na sociálnej sieti starostka mestskej časti Dana Čahojová.

Zneužívanie

„Nebudem zneužívať ochotu a nasadenie toľkých dobrých, slušných a takmer so všetkým zmierených ľudí,“ zdôraznila Čahojová, a to nielen v súvislosti s mnohými problémami, ktoré museli samosprávy riešiť v chaotickej príprave prvého kola zo strany štátu, ale tiež v kontexte výsledkov, ktoré prinieslo sobotňajšie (31. 10.) testovanie. V Karlovej Vsi bolo otestovaných 15 800 ľudí, pričom pozitívnych bolo 40.

„Na základe tohto víkendového podujatia budem požadovať opätovné otvorenie kaviarní, fitnesiek a cukrární. Lebo ak je toto víťazstvo, tak ho treba využiť,“ zdôraznila Čahojová.

Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren verí, že vláda rozhodne, že sa druhé kolo celoplošného testovania už nemusí zopakovať. Aj on pritom poukazuje na čísla. V Ružinove podľa jeho slov otestovali v sobotu zhruba 64-tisíc ľudí a pozitívnych z toho bolo asi 280. „Za sobotu v Bratislave vraj vyše 230-tisíc pretestovaných, o dosť menej než pol percenta z toho pozitívne,“ podotkol.

Zmysel v druhom kole testovania v kontexte nízkeho podielu pozitívnych prípadov v hlavnom meste veľmi nevidí ani starosta najväčšej mestskej časti hlavného mesta Petržalky Ján Hrčka. "Keď si zoberiete, že sa tu otestovalo 230-tisíc ľudí a máte tu 700 s pozitívnym výsledkom a na druhej strane máte na Slovensku okresy, ktoré majú desať až 15-násobne väčšie čísla, asi by bolo rozumnejšie častejšie testovať tam a eliminovať tie najväčšie zdroje šírenia,“ uviedol. Jeho názor zdieľa aj starosta Rače Michal Drotován.

Iba sľuby?

Otvoril i otázku refundácie nákladov, poukázal pritom na nejednoznačné vyjadrenie zo strany vládnych predstaviteľov. „Na začiatku to bolo rýchlo, rýchlo, všetko spravte, na peniazoch sa potom dohodneme. A teraz už sa hovorí, že im máme predložiť náklady a oni budú vyberať z toho, čo nám uznajú a čo nie,“ poznamenal. Náklady mestskej časti v súvislosti s testovaním presne ešte vyčíslené nemá, odhaduje však, že by sa „mali zmestiť“ do 100-tisíc eur. „Sám som zvedavý, čo nám z toho uznajú,“ skonštatoval.

Premiér Igor Matovič však na tlačovej besede avizoval, že druhé kolo testovanie sa predsa len v drvivej väčšine okresov uskutoční.

Zdroj: TASR