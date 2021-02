Zdroj: TASR/Martin Baumann Prezidentka: Vláda sa cíti byť obeťou, tie ale ležia na cintorínoch a v nemocniciach! Čaputová skonštatovala, že má pocit, že ak sa vysloví kritika, tak vláda alebo jednotliví jej predstavitelia sa cítia byť obeťou. Ale tie obete ležia na cintorínoch! 28. február 2021 Politika

28. február 2021 Politika Prezidentka: Vláda sa cíti byť obeťou, tie ale ležia na cintorínoch a v nemocniciach! Čaputová skonštatovala, že má pocit, že ak sa vysloví kritika, tak vláda alebo jednotliví jej predstavitelia sa cítia byť obeťou. Ale tie obete ležia na cintorínoch!

Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje za nevyhnutné, aby vláda vyvodila sebareflexiu a politickú zodpovednosť. Nestačí len výmena na poste ministra zdravotníctva. Uviedla to v diskusnej relácii Na telo na televízii Markíza.

Obete ležia na cintorínoch

Otázku vyvodenia politickej zodpovednosti nechala Čaputová na vládu. Rezort zdravotníctva je za rok podľa nej najviac skúšaný a potrebuje reštart. Prácu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) si váži a jeho výmena je na dohode koaličných strán. Odvolanie premiéra je tiež legitímna otázka, no je to na vládnej väčšine, tvrdí hlava štátu.

Zároveň pripomenula, že ústavné právomoci jej nedovoľujú odvolať či vymeniť premiéra alebo niektorého z ministrov. Nemôže tiež zostaviť úradnícku vládu. Urobiť by tak mohla iba vtedy, ak by vláda skončila zo svojho vlastného rozhodnutia alebo z rozhodnutia parlamentu.

Čaputová skonštatovala, že kritika vlády je mnohokrát „zúfalou snahou o vylepšenie situácie“. Má však pocit, že ak sa vysloví kritika, tak vláda alebo jednotliví jej predstavitelia sa cítia byť obeťou. „Ale tie obete ležia na cintorínoch. My sme prekročili hranicu 7-tisíc mŕtvych. Obete ležia v nemocniciach v zúfalom stave a ako keby to tá vláda nevidela,“ poznamenala.

Chaos a zlá komunikácia

Dodáva, že Slovensko čelí chaosu v manažmente a nie veľmi kvalitnej komunikácii. „Toto je stále problém. Žiadna zmena sa na tomto poli nedeje,“ hovorí s tým, že vláda nevysiela ľuďom signál, že problém vníma. Hlava štátu volá aj po zmene politickej kultúry. „Považujem to za nevyhnutné,“ podotkla.

Víta taktiež aj medializované opatrenia, na ktorých sa pravdepodobne dohodol predseda vlády s odborníkmi. „Sú to tie drobné nenápadné kroky, ktoré treba už konečne robiť a robiť ich hlavne poctivo,“ povedala Čaputová s tým, že by sa malo prestať aj s experimentovaním. Pýta sa však, prečo tieto opatrenia prichádzajú až teraz.

Na margo povolenia očkovania ľudí neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V Čaputová uviedla, že je za to, aby sa využívali vakcíny uznávané medzinárodnými agentúrami. „Štandard by sme nemali zľaviť, tak ako to máme pri ostatných vakcínach,“ poznamenala.

Demisia celej vlády

S názorom prezidentky, aby vláda vyvodila sebareflexiu a politickú zodpovednosť, sa stotožňuje aj mimoparlamentná strana Hlas-SD. „Opakovane pripomína náš návrh, aby v rámci vyvodenia politickej zodpovednosti podala čím skôr demisiu celá vláda. Bolo by to vyjadrenie pokory a primerané ospravedlnenie sa všetkým pozostalým vyše 7-tisíc obetí pandémie,“ povedal predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Zároveň doplnil, že do predčasných volieb by Slovensko mala viesť vláda odborníkov.

