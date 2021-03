Zdroj: Dnes24/Milan Hanzel Prichádza zmena! Je výhodnejší gastráč alebo peniaze na ruku? Už od marca si zamestnanec môže vybrať, či chce od svojho šéfa gastrolístok, alebo finančný príspevok. Nie vždy sú však peniaze na ruku výhodnejšie. 9. marec 2021 MI Ako ušetriť

9. marec 2021 MI Ako ušetriť Prichádza zmena! Je výhodnejší gastráč alebo peniaze na ruku? Už od marca si zamestnanec môže vybrať, či chce od svojho šéfa gastrolístok, alebo finančný príspevok. Nie vždy sú však peniaze na ruku výhodnejšie.

Zdroj: Dnes24/Milan Hanzel

Mnoho ľudí sa teší, že starým gastráčom odzvoní a namiesto nich im zamestnávateľ vyplatí priamo peniaze. Je to lákavé, ale treba dávať pozor na detaily. V prvom rade si prípadnú zmenu dobre prepočítajte z hľadiska daní a odvodov.

Nie hneď

Ak chcete radšej, aby vám vaša firma vyplácala finančný príspevok na stravovanie, dobre si to premyslite. Máte na to čas, pretože do konca roka ani váš zamestnávateľ nemusí vašu žiadosť o zmenu akceptovať.

Zamestnávatelia totiž dostali zo zákona čas do konca roka 2021 pripraviť sa na vyplácanie finančných príspevkov na stravu, s čím súvisí aj usporiadanie vzťahov s emitentmi gastrolístkov a podobne. Takže ak chcete peniaze na ruku, dupnúť si môžete až od januára 2022.

Novela Zákonníka práce vám dáva na výber niekoľko možností – pokračovať so stravnými lístkami, využiť elektronické stravné karty, alebo si vypýtať finančný príspevok.

Nárok na peniaze na drevo však nebudú mať zamestnanci, ktorým zamestnávateľ poskytuje jedlo v kantíne alebo zazmluvnenej reštaurácii. Dôležité je tiež pamäť si, že akokoľvek sa rozhodnete, svoj výber nebudete môcť zmeniť skôr ako o rok. Preto sa rozhodujte naozaj pozorne, aby ste neprerobili.

Kedy sa to oplatí

Stravné lístky sú oslobodené od daní a odvodov na strane zamestnanca v plnej výške. Pri finančnom príspevku na stravu to už bude zložitejšie.

Dnes zamestnávateľ môže zamestnancovi prispievať na stravný lístok v maximálnej hodnote 5,10 sumou najviac 2,81 eur, ak má byť táto suma oslobodená od daní a odvodov. Zvyšných 2,29 eur strháva zamestnancovi zo mzdy.

Po novom môže zamestnancovi, ktorý sa rozhodne vymeniť gastráč za finančný príspevok, dávať zamestnávateľ naďalej maximálne 2,81 eur, ak to má byť daňovo uznateľný náklad a nechce z týchto výdavkov platiť odvody. A to zrejme nechce nikto.

Pri sume 2,81 eur môže mať človek mylný dojem, že s gastráčom za 5,10 dostával viac, ale nie je to tak. Zo mzdy sa mu už nebude strhávať 2,29 eur za stravný lístok, takže vo výsledku na tom bude finančne rovnako.

„V prípade, že by mal príslušný kalendárny mesiac 20 pracovných dní, tak v oboch prípadoch by bol čistý benefit pre zamestnanca 56,20 eura a v rovnakej výške by si zamestnávateľ zahrnul príspevky na stravovanie zamestnancov do daňových výdavkov,“ vysvetľuje portál podnikajte.sk.

A čo v prípade, ak by sa vám šéf ponúkol, že ak sa vzdáte stravných lístkov, bude vám vyplácať viac ako spomínaných 2,81 eur? Predpokladajme, že by vám chcel peniaze na ruku dorovnať do výšky najvyššieho gastráča v hodnote 5,10 eur. To už pre vás bude nevýhodné.

V tom prípade by ste totiž z rozdielnej sumy museli platiť daň a odvody a reálne by vám zostalo len 4,43 eur.

„Ak zamestnávateľ nad rámec svojej povinnosti pris­pieva na finančný príspevok na stravovanie z vlastných prostriedkov dobrovoľne, efekt je rozdielny. Pre zamestnanca je vtedy výhodnejší stravný lístok,“ vysvetľuje portál podnikajte.sk.

Ak ste teda doteraz mali stravenky v hodnote 5,10 eur, môžete pri nich zostať aj naďalej. Ak by ste chceli predsa len peniaze na ruku, maximálne si nechajte vyplácať 2,81 eur.

