Zanedbali ste preventívku u zubára? Toto vám hrozí

Pre peňaženku bežného pacienta sú zákroky u zubára zrejme najdrahším zdravotníckym úkonom. Aj keby ste sa uspokojili s tým najnižším štandardom, je prakticky nemožné výjsť zo stomatologickej ambulancie bez doplácania.

V prípade väčších zákrokov to môžu byť aj stovky eur. Predísť sa tomu dá dôkladnou starostlivosťou o zuby, ktorej súčasťou je aj pravidelná preventívna prehliadka.

K zubárovi na prehliadku vyháňa každý rok väčšinu ľudí zdravotná poisťovňa. V opačnom prípade by si totiž museli všetku následnú stomatologickú starostlivosť hradiť sami. V čase pandémie koronavírusu to však na veľmi veľa pacientov nezaberá a v strachu pred nákazou radšej preventívku vynechávajú.

Zdravie zubov pritom zúriaca pandémia nezaujíma. Stále platí, že čím skôr sa odhalí zubný kaz alebo iný problém, tým jednoduchšia a lacnejšia bude jeho liečba. Zubári preto apelujú na svojich pacientov, aby sa nevyhýbali ich ambulanciám ani v čase šíriaceho koronavírusu.

Neliečený pokazený zub je zdrojom infekcie, ktorá sa môže šíriť do celého organizmu. Čas je v tomto prípade kľúčový a odkladanie riešenia vás môže vyjsť poriadne draho.

Zubári varujú, že Covid-19 nie je jediná hrozba zdravia vášho zdravia a je mimoriadne dôležité venovať pozornosť aj vašim zubom. Obyčajný zubný kaz totiž nie je „obyčajný“ problém. Neošetrený a neliečený môže prerásť do akútneho stavu a okrem toho, že ohrozuje zub, ohrozuje celý organizmus.

Toto ložisko potom priamo ohrozuje zdravie celého organizmu. Pokiaľ preventívne prehliadky odkladajú ľudia, ktorí majú ochorenie srdca, obličiek, cukrovku, pacienti so zníženou imunitou, naozaj sa vystavujú riziku.

Zubár dokáže počas preventívky odhaliť veľmi veľa vecí a nielen jeden kaz. Sú to rôzne patológie na slizniciach, výrastky, cievne zmnoženia, povlečenia jazyka a iné. Šikovný stomatológ môže len z dychu pacienta odhaliť aj rôzne metabolické ochorenia. „To môže indikovať napríklad diabetes, ochorenie pečene, obličiek a mnohé ďalšie choroby,“ upozorňuje MDDr. Ivicová.

Zubári uisťujú, že riziko nákazy v ich zariadeniach nie je väčšie ako pri návšteve potravín. Pacienti sú objednávaní na presnú hodinu, aby sa nestretávali v čakárni. Všetci musia mať povinne rúška, všade je dezinfekcia a dnes už je takmer všetok stomatologický personál zaočkovaný.

„Prevencia je jednak bezpečná a jednak najlacnejšia. Stojí najmenej, lebo to, že pacient absolvuje dentálnu hygienu a potom mu lekár pozrie do úst a urobí zopár snímok, je to najmenej, čo môžete investovať do zdravia svojich zubov. Všetko ostatné je už finančne, časovo aj stresovo náročnejšie,“ hovorí MDDr. Ivicová.