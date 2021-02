2. február 2021 MI Ako ušetriť Drahý tovar sa oplatí kúpiť v Maďarsku. Dajú vám výhodu ako nikde inde!

Plánujete si kúpiť nový mobil alebo okná do domu? Ak to nemáte ďaleko do Maďarska, skúste to tam, keď sa bude dať cestovať. Raz to môžete veľmi oceniť.

Celá Európska únia sa snaží prísť na riešenie, ako prinútiť výrobcov, aby ochotne a lacno opravovali svoje staršie výrobky, ktoré sa časom pokazili.

Spotrebitelia by tak nemuseli kupovať nové veci a na svete by bolo menej odpadu. Maďari to vyriešili radikálne a zaviedli povinnú až trojročnú záruku na vybraný tovar.

To sa oplatí

Určite to poznáte – spotrebič sa vám pokazí takmer presne po uplynutí zákonnej dvojročnej záruky. Zostáva vám len zaplatiť opravu, ktorá je takmer taká drahá ako kúpa nového modelu. Mnohí si v takej chvíli povedia, že si radšej kúpia celý výrobok nanovo.

A to je problém nielen pre vašu peňaženku, ale aj pre životné prostredie. Vedeli ste, že do konca tohto roku by objem globálneho elektronického odpadu mal dosiahnuť 52 miliónov ton? A pritom podľa prieskumov by si až dve tretiny Európanov radšej nechali svoj mobil či práčku opraviť, než si kupovali nový model.

Maďari sa preto rozhodli pre radikálny krok. Od januára 2021 v ich krajine platí predĺžená záručná lehota na tovar dlhodobej spotreby. Výrobca vám ho musí opraviť po dobu až troch rokov od kúpy.

Neplatí to však na všetok tovar a nový benefit sa vzťahuje len na výrobky od určitej cenovej hladiny. Detaily priniesol maďarský portál hwsw.hu.

Magická hranica

Maďari propagujú svoje nové záručné pravidlá najmä cez príklad kúpy drahého mobilu či počítača, napríklad od spoločnosti Apple, Lenovo či Dell.

„Ak ste si do konca minulého roka kúpili špičkový iPhone v Maďarsku, mohli ste počítať so štandardnou jednoročnou zárukou. Po 1. januári 2021 vám predajca na ten istý produkt musí poskytnúť trojročnú záruku,“ píše hwsw.hu.

Nová trojročná garancia sa vzťahuje len na produkty s cenou nad 250-tisíc forintov. V prepočte na slovenskú menu je to viac ako 697 eur.

Dobrou správou je, že záručná lehota by sa mala po výmene chybného produktu obnovovať. „Ak niekto po 1. januári vymení svoj drahý smartfón napríklad po dva a pol roku, môže očakávať záruku na ďalšie tri roky,“ približuje portál.

Nielen elektronika

Dobrou správou je, že Maďari zároveň rozšírili okruh drahých tovarov dlhodobej spotreby, na ktoré sa nové pravidlá budú vzťahovať.

„Do povinnej záruky boli zahrnuté aj nové výrobky ako hoverboard, dron, dvere, okná, vane, sprchové kúty a pod.,“ píše hwsw.hu.

Zákazník dostane k dispozícii aj elektronický záručný list. Ak by oprava jeho pokazeného produktu presiahla 15 dní, obchodník ho musí informovať o presnej lehote na opravu. Portál upozorňuje, že tieto zmeny zrejme ovplyvnia situáciu na maďarskom trhu a dúfa, že pozitívne pre spotrebiteľa.

„Obchodníci nebudú chcieť prekročiť cenovú hranicu 250-tisíc forintov kedykoľvek to bude možné.“

Predovšetkým by však trojročná záruka mala splniť cieľ menšieho odpadu a rozumnejšieho nakladania s pokazenými výrobkami.

„Najmä pri drahých výrobkoch bude mať predajca záujem na oprave chybného produktu a to najneskôr do 30 dní,“ uvádza hwsw.hu.

Môže sa však stať aj nepríjemný efekt, že výrobcovia prenesú zvýšené náklady trojročnej garancie na plecia spotrebiteľov a jednoducho zdvihnú ceny. Portál však dodáva, že vzhľadom na tvrdú trhovú konkurenciu by sa to nemalo stať.

