23. február 2021 MI Ako ušetriť Pozor! Je tu nové označovanie spotrebičov, ktoré všetko zmení Dalo by sa to označiť aj ako štítková revolúcia. Už od marca si novú chladničku alebo práčku kúpite s úplne iným energetickým štítkom. Čo to znamená?

Mnoho spotrebiteľov doteraz žilo s dobrým pocitom, že keď si kúpili napríklad umývačku riadu v kategórii A+, majú doma moderný a šetrný výrobok, ktorý míňa relatívne málo elektriny.

A to bol omyl. Preto sa od 1. marca budú vybrané spotrebiče označovať inými energetickými štítkami a spomínaná umývačka spadne do kategórie C.

Veľký energetický omyl

Ak ste si niekedy kupovali domáci elektrospotrebič, zrejme ste sa rozhodovali aj podľa jeho energetického štítku. Robí to tak väčšina slovenských spotrebiteľov. Na štítku svieti farebná dúhová stupnica A+++, A++, A+, A, B, C, D.

Problém je, že prakticky všetky spotrebiče sa už hrdia nejakou áčkovou kategóriou a tak vzniká mylný dojem, že vlastne sú všetky mimoriadne úsporné. Ale to vôbec nie je pravda.

„Spotrebiteľov to môže viesť k domnienke, že pri kúpe spotrebiča v triede A+ si kupuje jeden z najúčinnejších výrobkov na trhu, avšak skutočnosťou je, že kategória A+ je momentálne v úspornosti až na treťom mieste,“ vysvetľuje alza.sk.

Ľudia tak prichádzali o nemalé peniaze, najmä pri výrobkoch ako je chladnička alebo práčka, ktoré si kupujú častokrát aj na viac ako desať rokov a používajú ich veľmi intenzívne. Vedeli ste, že rozdiely medzi jednotlivými energetickými triedami môžu byť až pätina spotreby energie?

„Rozdiely medzi práčkou A+ a práčkou A++ sú značné a medzi susednými triedami vzniká rozdiel v spotrebe cca 20 %. To je napr. pri nonstop prevádzke chladničky už poriadne cítiť,“ vypočítava datart.sk.

Štítková revolúcia

Preto sa pravidlá hry od 1. marca zásadne zmenia. Už teraz si mnohé elektrospotrebiče kúpite s dvoma energetickými štítkami – jeden je ešte starý a druhý už predstavuje nový systém. Od marca sa budete stretávať len s novou stupnicou, ktorá vypúšťa áčkové kategórie s pluskami.

„Do 28. 2. 2021 sú výrobcovia povinní k výrobku prikladať pôvodný aj nový štítok. Ten nový však spoznáte ľahko práve podľa QR kódu v pravom hornom rohu,“ približuje datart.sk

Nové označovanie výrobkov by vám malo pomôcť lepšie sa zorientovať v ich energetickej účinnosti. Definitívne sa rozlúčime s triedami A+, A++ a A+++ a na štítkoch už bude len stupnica v rozsahu A až G.

„Takže po novom bude najúspornejší výrobok označený triedou A a najmenej šetrný bude označený triedou G,“ vysvetľuje alza.sk.

Portál dodáva, že finančný rozdiel medzi dvoma triedami podľa nového hodnotiaceho systému (napr. medzi triedou C a E) môže byť až 70 eur v priebehu desať rokov.

Kde budú zmeny?

Zmeny sa však nebudú týkať všetkých spotrebičov. Nové štítky budú platiť len pre umývačky riadu, práčky a práčky so sušičkou, chladničky, elektronické displeje a komerčné chladničky.

Nové štítky ponúknu spotrebiteľom aj ďalšie praktické informácie. Vyčítate z nich nielen spotrebu elektriny, ale aj informácie o spotrebe vody na každý umývací alebo prací cyklus, o úložnej kapacite, o vydávanom hluku atď.

„V prípade chladiacej techniky sa po novom dočítame informácie o objeme chladničky či mrazničky, v prípade vinoték bude objem uvádzaný nie v litroch ako doteraz, ale v počte fliaš vína s objemom 0,75 litrov,“ dodáva alza.sk.

