Príde vo vláde k výmene? OĽANO hovorí jedno, Sme rodina zas niečo úplne iné

OĽANO nerokuje o výmene niektorého ministerstva za rezort práce, ktorý patrí Sme rodina. Hnutie Borisa Kollára tvrdí, že všetky možnosti sú otvorené a sú predmetom rokovaní. Uviedli to tlačové oddelenia vládnych hnutí. Odpovedali na otázky, či pripúšťajú možnosť výmeny rezortov a či o tom rokujú.

„Hnutie OĽANO neuvažuje o výmene ministerstiev a ani o takejto možnosti nerokuje,“ uviedol Dojčan. Sme rodina hovorí, že „všetky možnosti sú otvorené a sú predmetom koaličných rokovaní". Zatiaľ to nechcelo bližšie špecifikovať.

O výmene Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR za iné hovoril počas víkendu aj predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Vedel by si to predstaviť, pokiaľ by OĽANO ako ich partner bolo ochotné.