15. december 2020 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Profesor Krčméry to vidí s Vianocami TAKTO: Návštevy s RÚŠKAMI? To nebude hanba!

Najkrajšie sviatky roku sa nezadržateľne blížia, ale zhoršujúca sa situácia s koronavírusom drží Slovákov v napätí. Profesor Vladimír Krčméry ma na to tiež názor.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

V stredu (16, 12.) má byť známe, aké opatrenia zavedie krízový štáb na čele s premiérom Igorom Matovičom pre obyvateľov Slovenska na najbližšie dni a týždne. Uznávaný a rešpektovaný odborník na túto tému, pán profesor Krčméry, poskytol portálu www.pluska.sk rozhovor. V ňom sa pozastavil aj pri Vianociach.

Aké budú sviatky?

Z každej strany počúvame, čo sa bude robiť, aké obštrukcie prinesie vláda a či bude lockdown. „Sú dva scenáre. Prvý scenár je samozrejme lockdown. Druhý scenár je, že sa budeme snažiť počty nakazených tak zraziť, aby sme mohli robiť aspoň individuálne športy, ísť do prírody a navštíviť tých najbližších,“ zamyslel sa pre plusku 60-ročný Krčméry.

A čo testovanie?

„Každé testovanie má za následok zníženie či už dočasné alebo trvalé. Hromadné testovania majú svoju výhodu. Nedá sa síce logisticky otestovať celá krajina naraz, ale dajú sa otestovať skupiny,“ reaguje odborník, ktorý sa vyjadril aj k téme Vianoce na Slovensku. „Pri návštevách tých najbližších si musíme dať pozor a vôbec nie je hanba, ak navštívime starých rodičov v rúškach, alebo keď budeme koledovať a budeme mať rúška a odstupy. Vôbec nevadí, ak Dobrá novina bude koledovať vždy vo dvore a naši seniori ich budú počúvať cez otvorené dvere alebo okno,“ hlási Krčméry.

„Rozumným spôsobom, dodržiavaním zásady R-O-R (rúško-odstup-ruky), budú môcť byť aj pekné Vianoce,“ dodáva profesor Slovákom nádej.

Tretia vlna

Všade sa už skloňuje to, či sa máme obávať tretej vlny pandémie. „Nemyslím, že príde tretia vlna. Ak by už niečo prišlo, to by bola ďalšia epidémia. Nebude sa to volať tretia vlna, ale už príde nová epidémia, pretože očkovacia látka je na spadnutie. Ak by sa zaočkovalo príliš málo ľudí, môže prísť ďalšia epidémia koronavírusu. Nenazval by som ju ale treťou vlnou, ale nazval by som ju novou epidémiou,“ vysvetlil Krčméry.

A čo očkovanie?

Strašiakom pre mnohých Slovákov je očkovacia vakcína, ktorá však bude aj podľa Krčméryho nevyhnutnosťou. „Musíme rešpektovať dobrovoľnosť. Národ si sám vyberie. Keď sa dá zaočkovať väčšina, tak budeme môcť naštartovať normálny život, naštartuje sa ekonomika. Pokiaľ chceme tolerovať, že ekonomika bude chátrať, školy sa budú otvárať a zatvárať, že sa budú prijímať lockdowny, tak potom sa nedáme zaočkovať a keď ľudia nebudú dodržiavať R-O-R a ľudia si vyberú to, čo sa im viac páči,“ hovorí Krčméry.

„Osobne by som si radšej vybral mať s touto chorobou raz pokoj, tak ako sa nám to podarilo už 10-krát, tak sa nám to podarí aj jedenásty krát,“ uzavrel profesor, ktorý by sa dal zaočkovať.

Zdroj: Dnes24.sk