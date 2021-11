Zdroj: TASR/Jakub Kotian Remišová: LOCKDOWN nie je riešením! Iba odsúva obete a utrpenie o niekoľko mesiacov Ako skonštatovala vicepremiérka, očkovanie je jediné dlhodobo účinné riešenie. 24. november 2021 Zo Slovenska Politika

Prísne obmedzenia bez zvýhodnenia ľudí chránených očkovaním by mohli výrazne znížiť motiváciu ľudí očkovať sa, čo by situáciu na Slovensku iba zhoršilo. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) to uviedla na sociálnej sieti.

Zdôraznila, že lockdown iba odsúva obete a utrpenie o niekoľko mesiacov. Jeho jediným cieľom je podľa nej uľahčiť momentálnu situáciu preťaženým nemocniciam.

Jediné účinné riešenie

„Koronu tu určite budeme mať aj na budúci rok. Lockdown nie je riešením, je len dočasným a krátkodobým, navyše mimoriadne nákladným, opatrením, ktoré situáciu odsúva o pár mesiacov neskôr. Keďže nechceme riešiť stále sa opakujúce vlny pandémie, potrebujeme systematické riešenie a tým je očkovanie,“ vyhlásila Remišová.

Ako skonštatovala vicepremiérka, očkovanie je jediné dlhodobo účinné riešenie. Presadzuje preto, aby akékoľvek navrhované opatrenia boli zároveň motiváciou k očkovaniu, inak sú podľa nej z dlhodobého hľadiska neúčinné. Zároveň chce, aby opatrenia zjednodušovali život očkovaným. Práve tí podľa nej chránia nemocnice a pracovné miesta.

Podľa Remišovej je potrebné podporovať konštruktívne a rozumné opatrenia. V súvislosti s možným zatváraním škôl Remišová uviedla, že školy by sa mali zatvárať posledné a otvárať prvé. „Budem presadzovať, aby školy zostali otvorené. Videli sme to aj minulý rok, že žiakov a študentov nevykompenzujete tým, že im dáte finančné kompenzácie. Straty, ktoré oni počas roka zažívali, tie sa nedajú vykompenzovať. Školy by mali zostať otvorené,“ vyhlásila vicepremiérka.

Zároveň dodala, že ochorenie sa šíri najmä v zamestnaní. „Presadzujeme, aby v zamestnaní platil režim OTP, a aby testovanie bolo minimálne dvakrát za týždeň,“ dodala.

Vláda v stredu rozhoduje o podobe avizovaných sprísnených pandemických opatrení.

