Revolúcia v cestovaní? Na letiskách nebudeme potrebovať pas, postačí TVÁR

Tvárová biometria

Zavedenie biometrických pasov v rámci EÚ spôsobilo pred vyše desiatimi rokmi dovtedy nevídanú technologickú revolúciu. Zbieranie odtlačkov prstov bol len začiatok.

To, čo v sme poznali z mnohých sci-fi filmov, je už bežná realita a zrejme aj bude súčasťou cestovania. Aj teraz vám už na letisku stačí mať letenku v mobile s QR kódom a pokiaľ sa pohybujete v EÚ, častokrát od vás doklad nikto neopýta počas celej cesty.

Skenovanie tváre je pritom už niekoľko rokov v praxi v Amerike, Singapure či Veľkej Británii. **Na dvoch letiskách v Európe testujú nový systém, ktorý by mohol znamenať, že už nebudeme potrebovať pas na to, aby sme prešli cez bezpečnostnú kontrolu.

Možno už poznáte systém rozpoznávania tváre, keď svoj iPhone odomykáte pomocou FaceID. To, čo sa deje na odletovej bráne, je v princípe rovnaké, no trochu odlišné. Vaša tvár sa stane biometrickým odtlačkom a poputuje do databázy resp. ju bude vždy porovnávať a slúžiť namiesto fyzických cestovných dokladov.

Čo má byť dôvodom tvárovej biometrie? Urýchlenie letiskových procesov, ktorým by sa zvládol takmer dvojnásobný nápor pasažierov. Do roku 2037 by sa mal počet pasažierov takmer zdvojnásobiť. Zo súčasných 4,6 miliardy pasažierov by sa podľa Medzinárodného združenia leteckých prepravcov (IATA) mal zvýšiť až na 8,2 miliardy.

Prvé letiská v Európe

Milánske letisko Linate je oficiálne „plne biometrické“ letisko so spustením služby FaceBoarding, informuje na svojom webe.

Prevádzku FaceBoardingu už spustili aj v Catanii na Sicílii. V súčasnosti je táto forma dostupná pre cestujúcich, ktorí letia so spoločnosťami ITA Airways a Scandinavian Airlines. Biometrické kontroly budú čoskoro zavedené na všetkých európskych letiskách.

Po odbavení online alebo na letisku ide cestujúci do kiosku, kde sa zaregistruje na FaceBoarding. Do júna je na tento krok prisľúbená aj aplikácia, čo znamená, že to bude možné urobiť aj doma. FaceBoarding navrhla francúzska IT spoločnosť Thales. Vďaka nej majú cestujúci prejsť cez rôzne kontrolné stanovištia tak, že ukážu svoju tvár.

Biometrické hraničné kontroly budú v skutočnosti štandardom v celej Európe pre cestujúcich z krajín mimo EÚ od 6. októbra 2024 ako súčasť systému vstupu/výstupu EÚ.

