Sú dovolenky v OHROZENÍ? Veľká letecká spoločnosť sa vyhráža letným ŠTRAJKOM

20. máj 2024

Dovolenky Slovákov môžu byť ohrozené. Nedávno sme vás totiž informovali, že vydávanie nových cestovných pasov stále mešká a niektorí ľudia na ne čakajú už od marca.

Plánujú štrajk

To však nie je všetko, ako na základe správ The Sun a Mirror informoval server tn.cz, v hre je ešte jedna nepríjemná situácia. Ak sa totiž rozhodnete na dovolenku odcestovať letecky, mali by ste si skontrolovať, akými aerolíniami budete letieť.

Piloti britskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti easyJet totiž bojujú proti nízkym platom a aktuálne sa dokonca začali vyhrážať letným štrajkom.

Nepomohlo ani riešenie v podobe ponuky od britskej organizácie Balpa. Tá hovorila napríklad o tom, že piloti s viac ako desaťročnou praxou by si ročne prilepšili o vyše 36-tisíc libier (42-tisíc eur). Rokovania budú pokračovať aj v najbližších dňoch.

Hrozia problémy

Aktuálne nie je jasné, kedy by sa mal štrajk začať. Všetko však nasvedčuje tomu, že si piloti vyberú niektorý z rušných dní počas letných prázdnin. Nepriamo to potvrdzuje aj samotná spoločnosť. „Pre pilotov sa musí nájsť ešte viac peňazí, inak lietadlá tento rok v lete nepoletia a turisti budú nútení čeliť cestovnej agónii,“ uviedla.

Zákon hovorí, že štrajk, ktorý sa má dotknúť všetkých letísk vo Veľkej Británii, musia ohlásiť 14 dní vopred. EasyJet lieta napríklad z Prahy alebo z Budapešti. Letecké spojenia zabezpečuje vo viac ako 30 krajinách po celom svete.

