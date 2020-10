7. október 2020 Milan Hanzel Správy Rokovanie vlády podľa predstáv Matoviča: Budíček, chlieb vo vajci a reďkovky! FOTO

Museli si poriadne privstať! Stredajšie rokovanie vlády bolo netradičné nahlásené už na šiestu hodinu ráno! Takýto skorý budíček pripravil Igor Matovič.

7 Galéria

Zdroj: Facebook.com/Igor Matovic , TASR/Radovan Stoklasa

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) pri príchode pripomenul, že zvyk začať svoj pracovný deň o tomto skorom rannom čase mal rakúsky cisár František Jozef.

"Neviem, či premiér nezačína mať imperiálne chúťky,“ poznamenal Krajniak s úsmevom o čase rokovania kabinetu.

A čo ďalší ministri?

Priznal, že by sa vedel prispôsobiť, aj keby sa stredajší čas stal pravidlom. Problém by nemal ani minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). "Môj deň začínam vždy o piatej, pol šiestej odpovedaním na maily. Takže som zvyknutý, aspoň mi to nerozbije deň,“ povedal.

Ministri obrany a zahraničných vecí Jaroslav Naď (OĽANO) a Ivan Korčok (nominant SaS) prišli na rokovanie spoločne. „Stretli sme sa náhodne na benzínovej pumpe v Senci, takže sme už stihli kávu,“ oznámili. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) stihol celý ranný rituál: "Kávu, vločky aj cvičenie,“ spresnil.

Ako matka je zvyknutá

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) je na skoré ranné vstávanie zvyknutá – ako matka pomerne malého dieťaťa. "Je to pre mňa teda samozrejmosťou. Prídem dnes o čas s dieťaťom, ale viem si ho vynahradiť niekedy inokedy,“ uviedla ministerka. Verí, že možno ráno budú na rokovaní sviežejší a zasadnutie stihnú absolvovať skôr ako inokedy.

Najviac prekvapil

Bezpochyby si u všetkých „šplhol“ minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý priniesol svojim kolegom na ranné rokovanie vlády chlieb vo vajci, pri príprave ktorého trochu asistoval. Informácii sa potešil minister financií Eduard Heger (OĽANO). "Tak to je super, teším sa. Nestihol som ešte ani kávu. Išiel som spať o jednej, vstávanie nebolo ľahké,“ skonštatoval.

Rád si pospí?

Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) je na tom podobne, ráno vstáva nerád. "Nechodím ale sem kvôli vláde, ale z dôvodu životného prostredia,“ povedal Budaj. Doplnil, že sa teší na raňajky.

Na záver premiér

Čo by to bol deň bez príspevku na Facebooku? Aj takto nadnesene a vtipne sa dá uviesť ranný status predsedu vlády SR Igora Matoviča. „Oddnes vláda zasadá od 6:00 v stredu ráno. A takéto prekvapko raňajkové ma tu čakalo,“ napísal premiér na Facebook a pridal aj fotku reďkoviek, ktoré dostal od Milana Krajniaka.

Na záver ešte úsmevne dodal: „Niektorí raňajky sľubovali, nekonali… Milan nesľuboval, ale konal.“ Šéf OĽANO ešte prezradil, že spávať chodí niekedy medzi polnocou a druhou hodinou ráno, a teraz to tiež nebola výnimka.

„Premiér má rád “reďkovečky”, tak som mu nejaké na raňajšie rokovanie vlády priniesol. Ku cti mu slúži, že sa podelil aj s kolegami,“ napísal Milan Krajniak na sociálne siete.

DOBRÉ RÁNKO SLOVENSKO 🇸🇰 ... oddnes vláda zasadá od 6:00 v stredu ráno ... a takéto prekvapko raňajkové ma tu čakalo,)... Posted by Igor Matovic on Tuesday, October 6, 2020

Zdroj: Dnes24.sk/TASR